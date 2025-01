Semtech - SMTC: Gap Upt trotz durchwachsener Zahlen!

Piper Sandler bleibt bei Overweight!

Bilanzkosmetik: Semtech Corporation (SMTC) will Schulden abbauen!

Semtech (SMTC) - ISIN US8168501018

Rückblick: Eine glatte Kursverdoppelung in den vergangenen sechs Monaten ist ein klares zeichen der Stärke bei der Semtech-Aktie. Auffällig ist insbesondere die Kursexplosion trotz nicht ganz erfüllter Erwartungen nach den Earnings im November. Die anschließende Seitwärtsrange könnte als Basis für weitere Höhenflüge dienen.

Semtech-Aktie: Chart vom 14.01.25, Kürzel: SMTC Kurs: 64.48 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sollten mit einem Long-Einstieg auf jeden Fall warten bis es oberhalb der Widerstandszone bei 69 USD nach oben weitergeht. Das Kursziel läge nach Measured Move bei etwa 87.60 USD weit außerhalb des Chartbildes.

Mögliches bärisches Szenario

Rund um den Antritt von Donald Trump im Weißen Haus könnte es eine verstärkte Volatilität an den Märkten geben. für die gerade die Tech-Werte wie Semtech anfällig sein dürften. Falls die Unterstützung nicht hält, sollten wir unseren Tradce etwas verschieben, an der grundsätzlich bullischen Einschätzung des Wertpapiers halten wir jedoch fest.

Meinung:

Die jüngsten Gespräche zwischen Analysten von Piper Sandler und dem Management von Semtech auf der CES in Las Vegas haben das Vertrauen in die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens gestärkt. Besonders bemerkenswert ist das Wachstumspotenzial im ACC-Segment, das durch die verstärkte Cloud-Integration der NVIDIA NVL36x2 Blackwell-Plattform angekurbelt wird. Die positive Einschätzung findet breite Unterstützung in der Analystengemeinschaft - InvestingPro zufolge haben bereits zehn Analysten ihre Gewinnprognosen nach oben angepasst. Neben dem florierenden ACC-Geschäft zeichnen sich auch für die Link Performance Optimization Sparte ermutigende Perspektiven für das zweite Halbjahr 2025 ab. Die Unternehmensführung hat außerdem bekräftigt, dass gezielte Verkäufe von Unternehmensteilen beim Schuldenabbau helfen sollen und weiterhin eine zentrale Rolle in der Strategie zur Bilanzoptimierung spielen werden. Die charttechnische Einschätzung der Analysten in Verbindung mit dem Chartbild sorgt, dafür, dass die Semtech-Aktie ein heißes Eisen im Halbleiter-Sektor bleibt.

Marktkapitalisierung: 5.576 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 68.06 Mio.USD

Meine Meinung zu Semtech ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 15.01.2025

Veröffentlichungsdatum: 15.01.2025

Autor: Thomas Canali

