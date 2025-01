Göttingen (ots) -Zum 1. Januar 2025 wird als weiterer Geschäftsführer Dr. Adam Melski in der Prof. Schumann GmbH berufen. Den Vorsitz der Geschäftsführung hat weiterhin Dr. Martina Städtler-Schumann inne. Das Göttinger Softwareunternehmen strukturiert damit seine Geschäftsprozesse neu und stellt sich auf das weitere kontinuierliche Wachstum ein.Seit der Gründung 1997 hat sich SCHUMANN stetig weiterentwickelt und gilt heute mit circa 200 Mitarbeitern als Marktführer für Credit Management-Software in verschiedenen Branchen. Das enorme Wachstum, insbesondere in den letzten Jahren, machen es erforderlich, die Geschäftsführung zu erweitern und die Geschäftsprozesse umzustrukturieren. Das erklärte Ziel ist es, das Unternehmen für die Zukunft zu stärken und die Expansionsstrategie weiter voranzutreiben.Dr. Adam Melski (44) ist als promovierter Wirtschaftsinformatiker spezialisiert auf digitale und agile Transformation. In den Jahren zwischen 2009 und 2021 war er bei der VHV Versicherung Leiter verschiedener Abteilungen und als Großprojektleiter unter anderem verantwortlich für die Implementierung digitaler Prozesse und IT-Modernisierung mit großen internationalen Teams. 2021 wechselte er als Bereichsleiter Schaden-IT zur HDI Versicherung und übernahm die Geschäftsführung eines HDI Joint Ventures. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und die Möglichkeit, meine Erfahrungen bei SCHUMANN einbringen zu können", erklärt Melski. "Es wird eine spannende Aufgabe, dieses stark wachsende Unternehmen auf seinem weiteren Weg in die Zukunft zu begleiten und zu prägen", führt er weiter aus.Die überarbeitete Struktur sieht vor, dass der neue Geschäftsführer Dr. Adam Melski den Bereich Produktion und die neu geschaffene Rolle des Chief Technology Officers übernehmen soll. "Bisher waren Produkt- und Kundenprojektabwicklung auf den Verantwortungsbereich verschiedener Geschäftsführer verteilt, das wollten wir ändern und alle Themen der Softwareentwicklung unter einer Person zusammenführen", erklärt Dr. Martina Städtler-Schumann. Sie behält den Vorsitz der Geschäftsführung und wird zukünftig alle Personalthemen verantworten. Evgeny Kulyushin konzentriert sich zukünftig auf die Bereiche Marketing und Sales, und Jan-Torben Schwager widmet sich den zentralen Verwaltungs- und Compliance-Aufgaben. "Wir sind sehr froh, mit Dr. Adam Melski einen Kollegen gefunden zu haben, der sowohl langjährige Führungserfahrung als auch Erfahrung in großen IT-Projekten mitbringt und überzeugt, dass SCHUMANN von diesen Veränderungen profitieren wird", erklärt Kulyushin.Pressekontakt:Prof. Schumann GmbHWeender Landstr. 2337073 Göttingenwww.prof-schumann.deMartina HammerUNTERNEHMENSKOMMUNIKATIONm.hammer@prof-schumann.de+49 (0) 551 383 15 24Original-Content von: SCHUMANN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151742/5949402