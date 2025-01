Der norwegische Wasserstoff-Konzern Nel ASA hat in den letzten Tagen viel vom verbliebenen Restvertrauen verspielt. Dass der Meldung über eine millionenschwere finanzielle Förderung in den USA nur wenige Stunden später die Nachricht über den auftragsbedingten temporären Produktionsstopp am Standort Heroeya in Norwegen folgte, wir berichteten, ...

