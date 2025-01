Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Verlusten gestartet. Alle Augen seien auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag gerichtet, sind sich Börsianer einig. Denn diese sind mit die Grundlage für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Sollten die Preise also stärker gestiegen sein als erwartet, dürften sich auch die letzten Zinssenkungshoffnungen rasch in Rauch auflösen. Als Gradmesser machen Börsianer die Marke von 3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...