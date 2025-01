1.874 Krankenhäuser in Deutschland behandelten im Jahr 2023 rund 17,2 Millionen Fälle stationär. Doch Krankenhaus ist nicht gleich Krankenhaus, wie unsere Infografik zeigt. Rund 140 Milliarden Euro an Personal- und Sachkosten (Brutto) mussten die knapp 1.900 Krankenhäuser in Deutschland 2023 stemmen. Zwei Drittel der Kosten entfallen auf das Personal, ein Drittel auf die Betriebsausstattung. Dass so viele Krankenhäuser vor der Pleite stehen, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...