DXC Technology Company: DXC und Ferrari entwickeln Mensch-Maschine-Interface für Autos der nächsten Generation

DXC-Infotainment-System steuert Ferraris neuen Supersportwagen F80



BÖBLINGEN, Germany und ASHBURN, Va., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) hat eine Vereinbarung mit Ferrari bekannt gegeben, die ihre Partnerschaft bei der Entwicklung der nächsten Generation von Ferrari-Infotainmentsystemen erweitert.

Die neuen Human-Machine-Interface-Systeme (HMI) verbessern künftig die Steuerung von Hochleistungsfunktionen der Ferrari-Fahrzeuge.

DXC wird mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Automobilindustrie dazu beitragen, die Infotainmentsysteme von Ferrari so zu entwickeln, dass sie ein herausragendes Fahrerlebnis bieten und gleichzeitig flexibel genug sind, um dem Markt einen Schritt voraus zu sein.

"DXC ist ein marktführender Innovator in der Automobilindustrie, der es uns ermöglicht, die Entwicklung unserer Software-Plattform und ihrer Komponenten zu beschleunigen sowie modernste Funktionalitäten und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten", sagte Ernesto Lasalandra, Verantwortlicher für Forschung und Entwicklung bei Ferrari.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Ferrari begann DXC im Jahr 2021 mit der Überarbeitung der Human-Machine-Interface-Systeme (HMI) für die aktuelle und die nächste Modellgeneration.

In einem jüngsten Projekt entwickelte DXC die Software für Ferraris neuen Supersportwagen F80, der seit Oktober 2024 auf dem Markt ist. Der F80 ist sowohl für die Straße als auch für die Rennstrecke geeignet. Dank der maßgeschneiderten Software von DXC bieten die verschiedenen Displays des F80 ein nahtloses, leistungsorientiertes Hochgeschwindigkeits-Erlebnis für den Fahrer und - dank des optionalen Zusatzbildschirms - auch für den Beifahrer. Das "digitale Cockpit" des F80 bietet Funktionen für den öffentlichen Straßenverkehr und verwandelt sich auf der Rennstrecke in eine Rennanzeige. Es liefert Leistungsdaten in Echtzeit (einschließlich Geschwindigkeit, G-Kräfte, Drehzahl und Reifendruck) und eine beeindruckende Grafik, die dem Benutzer ein einzigartiges und spannendes Rennerlebnis bietet.

"DXC Technology bringt in der Partnerschaft mit Ferrari, einem der renommiertesten Automobilhersteller der Welt, seine umfassende Erfahrung im Automobilsektor ein", so Luz G. Mauch, Vizepräsident für Automobil und Fertigung bei DXC Technology. "Die bahnbrechenden Software-Innovationen, die wir heute entwickeln, werden dazu beitragen, das Fahrerlebnis für die nächsten Jahrzehnte zu verändern."

Weitere Informationen finden Sie unter https://dxc.com/us/en/scuderia-ferrari.

Über zukunftsgerichtete Aussagen

(Es gilt der englische Originaltext)

Über DXC Technology

