Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 20.424 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Bayer-Aktien, am Ende fanden sich die Papiere von Beiersdorf, MTU und Sartorius wieder."Seit Handelsbeginn schraubt sich der deutsche Leitindex in kleinen Schritten in Richtung Kursnorden", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer werden mit Blick auf die Konjunkturentwicklung in Europa mutiger. Dagegen trennen sich die Investoren stärker von den Konsumaktien und den Unternehmen aus dem Healthcare-Bereich."Die europäische Gemeinschaftswährung war unterdessen am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0307 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9702 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg hingegen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,01 US-Dollar, das waren 9 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.