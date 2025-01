Heute blicken wir auf ein fachliches Thema, das in der Praxis beim Trading von Aktien oder unterschiedlichen Märkten eine große Rolle spielt: Es geht um Korrelationen. Was muss man hierbei beachten? Ein statistisches Maß Die Korrelation ist ein statistisches Maß, welches die Stärke (und damit auch Richtung) des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen beschreibt. Sie gibt damit an, inwieweit Veränderungen in einer Variable mit Veränderungen in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...