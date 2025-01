DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 2,75% zuvor: 3,00% *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat November PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -0,1% gg Vq/ k.A. zuvor: +0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -17,9 Mrd GBP zuvor: -19,0 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,5% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 08:00 GB/Produktion im Dienstleistungssektor November 10:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Befragung im 2. Untersuchungsausschuss Atomausstieg, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 11./12. Dezember *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 201.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -6,0 zuvor: -16,4 *** 16:00 US/Lagerbestände November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:30 US/Finanzausschuss des Senat, Anhörung des designierten Finanzministers Bessent 21:00 IT/Banca d'Italia Governor Fabio Panetta spricht bei Veranstaltung "Economy and peace: A possible alliance" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

