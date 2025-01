Die BYD-Aktie notiert bei 32,37 Euro und zeigt Stabilität, gestützt durch eine strategische Partnerschaft mit Grab, einem führenden Mobilitätsanbieter in Südostasien. Während die Kooperation das Wachstum im EV-Markt fördert, bleibt der Wettbewerb, insbesondere in Indien, eine Herausforderung.Grab-Kooperation: Ein entscheidender Schritt in Südostasien BYD erweitert seine Zusammenarbeit mit Grab, um die Flotte von Elektrofahrzeugen (EVs) in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...