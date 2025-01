Berlin (ots) -++ Termin abgesagt (ursprüngliche Einladung siehe unten) ++Der Presse- und Fototermin am 16. Januar 2025 in Berlin ist abgesagt, da Teile des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat erklärt hatten, nicht mehr an den Verhandlungen über das Düngerecht teilzunehmen.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe:"Wir befürworten das Ende der Verhandlungen über das Düngerecht bis zur nächsten Legislaturperiode, denn zuletzt haben die Agrarministerinnen und -minister nur noch über Verschlechterungen am Düngegesetz diskutiert. Beispielhaft dafür ist die absurde Forderung der CDU-geführten Bundesländer, die Stoffstrombilanzverordnung abzuschaffen. Genau diese Verordnung ist ein Herzstück des Wasserschutzes, denn sie trägt maßgeblich dazu bei, Nitrat im Grundwasser zu vermeiden. In der nächsten Legislaturperiode müssen die Agrarministerinnen und -minister in Bund und Ländern dafür sorgen, die Monitoringverordnung und die Düngemittel-Vorgaben der EU umzusetzen. Andernfalls droht Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren mit immensen Strafzahlungen. Der Schutz unseres Wassers muss verbessert, nicht verschlechtert werden."++Nitratbelastung im Trinkwasser: Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace demonstrieren vor Agrarministerkonferenz für sauberes GrundwasserDie Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland ist seit Jahren anhaltend hoch. An mehr als jeder vierten Messstelle wird der Trinkwasser-Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter Grundwasser überschritten. Nährstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft bilden die Hauptursache für Nitrat im Grundwasser und treiben in überdüngten Regionen auch die Wasserpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher hoch.Am Donnerstag, den 16. Januar, soll auf der Agrarministerkonferenz der Bundesländer in Berlin trotzdem über eine massive Abschwächung des Wasserschutzes beraten werden. Die DUH und Greenpeace protestieren deshalb vor dem Tagungsort, der Landesvertretung Baden-Württemberg, gegen die Verwässerung des Grundwasserschutzes und für wirksame Regeln zum Trinkwasserschutz.Für Interviews und O-Töne stehen Expertinnen und Experten vor Ort zur Verfügung. Die Aktion eignet sich besonders für Foto- und Filmredaktionen.Teilnehmende:- Reinhild Benning, Expertin für Agrarpolitik DUH- Christiane Huxdorff, Agrarexpertin GreenpeaceDatum:Donnerstag, 16. Januar 2025 um 9 UhrOrt:Haupteingang der Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, 10785 BerlinPressekontakt:Kontakt Greenpeace:0171 6035529, christiane.huxdorff@greenpeace.orgDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5950061