BERLIN (dpa-AFX) - Die Mobilitätsplattform Free Now will in Berlin ab sofort keine Mietwagen-Fahrten mehr vermitteln und überlässt das Geschäft damit Wettbewerbern wie Uber oder Bolt. Stattdessen fokussiere sich die Plattform künftig auf die Vermittlung von reinen Taxi-Fahrten, teilte Free Now mit. Mit dem Rückzug aus diesem Bereich wolle das Unternehmen "ein klares Zeichen gegen unlauteren Wettbewerb setzen und den strategischen Fokus auf die etablierte und enge Zusammenarbeit mit Taxiunternehmen und Vermittlern setzen", hieß es.

Anders als Taxis sind die Fahrten von Mietwagen-Anbietern nur über Apps wie Uber, Bolt oder bislang Free Now buchbar. Die Fahrer müssen nach jeder Fahrt zur Basis zurückkehren und dürfen ohne Buchung keine neuen Fahrgäste am Straßenrand aufnehmen. Weil sie ihre Preise der Nachfrage anpassen können, sind sie häufig günstiger als herkömmliche Taxis.

Taxi-Branche wirft Mietwagen unlauteren Wettbewerb vor

Die Taxi-Branche wirft den Unternehmen deshalb unlauteren Wettbewerb mit einer für alle Beteiligten ruinösen Preispraxis vor. Der Berliner Senat hatte im vergangenen Jahr den gesamten Fahrzeugbestand auf den Mietwagenplattformen Uber, Free Now und Bolt überprüft und Hunderte Autos entfernt. Grund für die Sperrung der Fahrzeuge waren demnach fehlende, abgelaufene oder falsche Genehmigungen, die das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo) festgestellt hatte.

Zudem will die Landesregierung prüfen, ob nicht auch für Mietwagenanbieter Mindestpreise möglich sind. Bereits im Jahr 2021 hatte die Stadt Leipzig Mindesttarife für Mietwagen festgelegt. Ein Unternehmen klagte dagegen. Das Verwaltungsgericht Leipzig entschied im November dieses Jahres, dass die Mindestpreise zwar grundsätzlich zulässig sind, von der Stadt aber zu hoch angesetzt wurden. Mit ähnlichen Klagen wird bei einer entsprechenden Regelung auch in Berlin zu rechnen sein.

Uber lehnt solche Maßnahmen ab. Sollten Mindestpreise für Mietwagen eingeführt werden, würden die Leute wieder stärker auf den eigenen Pkw zurückgreifen, teilte das Unternehmen mit Verweis auf eine eigene Umfrage mit. Es brauche einen verlässlichen und attraktiven Mobilitätsmix./maa/DP/mis