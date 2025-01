GENF (dpa-AFX) - Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im Weihnachtsquartal den Umsatz deutlich gesteigert. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen: Analysten hatten mit einer stabilen Entwicklung gerechnet. So fiel der Umsatz in Asien weniger stark als erwartet. Der Aktienkurs legte am Donnerstagmorgen im vorbörslichen Handel um rund 7 Prozent zu.

Im dritten Geschäftsquartal 2024/25 (per Ende Dezember) stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro, wie Richemont am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen legten die Verkäufe ebenfalls um 10 Prozent zu. Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark (+14 Prozent), während es im Uhrengeschäft mit Marken wie IWC harzte (-8 Prozent).

Gewinnzahlen publiziert Richemont zum dritten Geschäftsquartal nicht. Einen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr 2024/25 gab Richemont wie üblich ebenfalls nicht./ys/mk/AWP/mis