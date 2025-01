Hannover (ots) -Mit der Übernahme von Europas einzigem Fachtitel für Unternehmensmobilität in ihrer Gesamtheit (Business-Travel, MICE- und Fuhrpark-Management) stellt sich die Schlütersche in ihrer Branchenexpertise noch breiter auf.Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 übernimmt die Schlütersche Mediengruppe das renommierte, seit 2005 für Entscheider und Führungskräfte publizierende Fachmagazin "DMM - Der Mobilitätsmanager" sowie das zugehörige Fachportal dmm.travel. Mit diesem strategischen Schritt erweitert die Schlütersche ihr Portfolio im Bereich der betrieblichen Mobilität und stärkt ihre Position als führender Anbieter von Fachinformationen und Dienstleistungen in diesem dynamischen Sektor.Zum bestehenden Portfolio der Schlüterschen im Mobilitätssegment zählen das Portal fuhrpark.de, das Fachmagazin bfp - FUHRPARK & MANAGEMENT, die bfp AKADEMIE sowie das Branchenformat bfp FORUM.Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Wir freuen uns sehr, 'DMM' als neues Mitglied in unserer Produktfamilie begrüßen zu dürfen. Gernot Zielonka hat 'DMM' in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem wichtigen Branchenmagazin und geschätztem Ratgeber für effizienteres Dienstreisemanagement entwickelt. Damit ergänzt es unser Portfolio im Bereich der betrieblichen Mobilität perfekt. "Sven Eisenkrämer, Chefredakteur von bfp - FUHRPARK & MANAGEMENT und fuhrpark.de: "Die Marke bfp geht bereits seit einiger Zeit den Weg, betriebliche Mobilität auf allen Kanälen, vom Printmagazin über Digitalangebote bis zu unseren Events, ganzheitlich zu betrachten. Da ergänzt uns 'DMM' ideal, um den Fokus noch stärker auf nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilitätsstrategien zu richten - ein riesiges und für Unternehmen herausforderndes Themenfeld. Gemeinsam bieten wir unseren Leserinnen und Lesern, Digital-Usern und Kunden künftig ein Portfolio, das alle Facetten moderner Unternehmensmobilität abdeckt und noch breiter zeigt, wie sich Märkte entwickeln, welche Herausforderungen branchenübergreifend zu bewältigen sind und welche Lösungsansätze Entscheiderinnen und Entscheider in ihrem Job weiterbringen können."Gernot Zielonka, Inhaber zi communications inc. / germany - Verlag für Mobilität & Lifestyle: "Ich habe 'DMM' vor 20 Jahren gegründet und bin überzeugt, dass die Schlütersche Mediengruppe das ideale neue Zuhause für diese Marke ist. Durch die bereits vorhandene große Expertise im Bereich Mobilität schafft die Schlütersche nicht nur den gewohnten Mehrwert für die Leserinnen und Leser, sondern stellt das Magazin durch ihr Know-how, innovative Formate zu entwickeln, auch zukunftssicher auf."DMM - Der Mobilitätsmanager" erscheint bereits seit 2005 und ist das Branchen- und Wirtschaftsmagazin für berufliche Entscheider:innen und Führungskräfte in der Businesstravel-, MICE-(Meetings Incentives Conventions Exhibitions)- und Fuhrpark-Branche in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über die SchlüterscheDie Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleister für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.Mit ihren Fachmedien bietet die Schlütersche ein breitgefächertes und praxisorientiertes Portfolio an über 30 Fachzeitschriften, Branchenportalen, Fachbüchern, Events und eLearning-Angeboten in den Segmenten Industrie, Handwerk, Bau, Kfz/Mobilität, Tiergesundheit, Ausbildung sowie Wirtschaft an. Ergänzt wird das Portfolio durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags.Daneben unterstützt die Schlütersche Unternehmen und Entscheider:innen durch die Bereitstellung wichtiger Branchen- und Fachinformationen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen bei der Unternehmensführung. Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber. Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen.Weitere Informationen unter schluetersche.de.Pressekontakt:Jennifer GrospitzUnternehmenskommunikationpresse@schluetersche.deTelefon: 0511 8550-8355Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGHans-Böckler-Allee 730173 HannoverOriginal-Content von: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57471/5950138