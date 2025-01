DJ MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Richemont und Zalando "mit Paukenschlägen"

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte bauen ihre jüngsten Rally-Gewinne am Donnerstag im Eröffnungsgeschäft noch etwas aus. Der DAX setzt seine Rekordjagd fort und gewinnt 0,2 Prozent auf 20.21 Punkte. Bei 20.675 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt sogar 1,0 Prozent auf 5.084 Punkte, angetrieben vor allem von kräftigen Erholungsschüben der Luxusgüter-Aktien nach überraschend starken Zahlen von Richemont. Diese gewinnen in Zürich 14,2 Prozent. Im DAX steigen Zalando nach ebenfalls guten Zahlen um 14 Prozent.

"Nachdem die US-Verbraucherpreise die Rentenmärkte auf Erholungskurs getrieben haben, ist der Weg für den DAX nach oben frei", so ein Marktteilnehmer. Nächstes übergeordnetes Ziel der neuen Rally-Runde sei aus technischer Sicht der Bereich zwischen 21.200 und 21.500 Punkten. Dieses Ziel lasse sich aus der jüngsten Konsolidierung ableiten.

Kurzfristig könnte allerdings der Verfallstermin am Freitag die Dynamik bremsen. "Einzelkurse könnten an potenziellen Basispreisen festhängen", so der Marktteilnehmer. Am Freitagmittag verfallen die Januar-Index-Optionen, am Abend die Optionen auf die Einzelaktien. So hängen Allianz aktuell auch an der 300er Marke fest und Deutsche Telekom an der 30er Marke, beide Titel notieren damit leicht im Minus.

Ein positives Zeichen ist der Umsatzanstieg vom Mittwoch, der den Ausbruch des DAX aus der Konsolidierung untermauert. Viele Anleger, die bislang an der Seitenlinie gewartet haben, springen nun auf den Börsenzug auf, wie Thomas Altmann von QC Partners sagt. "Gerade kurz nach Jahresbeginn ist die Angst, bei möglichen Kursgewinnen nicht dabei zu sein, bei vielen sehr groß", so der Vermögensverwalter.

Am Donnerstag könnte unter anderem der Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia für Impulse sorgen, der so genannte Philly-Fed. Daneben werden die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und die Außenhandelspreise. Außerdem geht die Berichtssaison bei den US-Banken mit den Zahlen der Bank of America und von Morgan Stanley weiter.

Bei den Luxusgüteraktien gewinnen LVMH und Dior über 8 Prozent, Kering fast 9 Prozent. Mit dem deutlichen Übertreffen der Konsenserwartungen durch Richemont im vierten Geschäftsquartal starte die Berichtssaison der Luxusgüterkonzerne mit einem "Paukenschlag", meinen die Analysten von Bernstein. Alle Sparten des Schweizer Konzerns hätten die Umsatzerwartungen übertroffen.

Zalando überrascht positiv

Eine positive Überraschung sehen Marktteilnehmer auch in den Zahlen von Zalando. Der Online-Modehändler hat dank eines starken Schlussquartals das Ziel für das EBIT im vergangenen Jahr deutlich übertroffen: Statt 440 bis 480 Millionen Euro hat er nach eigenen Angaben 510 Millionen erzielt. "Aus technischer Sicht wäre wichtig, dass sich der Kurs wieder nachhaltig über der Marke von 30 Euro einnistet", so ein Marktteilnehmer. Dann könnte der Kurs die jüngste kräftige Korrektur beenden. Seit Mitte Dezember war der Kurs um etwa 20 Prozent zurückgekommen.

"Fraport lebt von der Erwartung"

Fraport fallen dagegen um 2,1 Prozent. "Die Zahlen sind ok, aber auch nicht außergewöhnlich gut", sagt ein Marktteilnehmer. Die Zahl der Passagiere hat im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent zugenommen, das Frachtaufkommen um 6,2 Prozent. "Die Fantasie für den Kurs kommt nur aus den jüngsten Gebührenerhöhungen", ergänzt der Marktteilnehmer. Sie sollten Gewinn und Umsatz in der Zukunft kräftig steigern.

Verbio mit weiterem Kursrutsch vor SDAX-Abstieg

Die Gewinnwarnung vom späten Mittwoch dürfte Verbio auch den Platz im SDAX kosten. Aktuell bricht der Kurs um 20,6 Prozent ein. Damit dürfte Verbio seinen Platz als schwächstes Index-Mitglied im SDAX zementieren. Das Unternehmen für Bio-Kraftstoffe erwartet im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Juni nun nur noch ein EBITDA im mittleren zweistelligen Millionenbereich statt von 120 bis 160 Millionen Euro. Draeger wiederum steigen nach ihren Zahlen um 7,6 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.084,43 +1,0% 52,12 +3,9% Stoxx-50 4.427,52 +0,9% 41,60 +2,8% DAX 20.621,36 +0,2% 46,68 +3,6% MDAX 25.563,20 -0,0% -1,39 -0,1% TecDAX 3.555,67 +0,3% 11,60 +4,1% SDAX 13.840,84 -0,0% -0,14 +0,9% FTSE 8.354,70 +0,6% 53,57 +2,2% CAC 7.582,33 +1,4% 107,74 +2,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,55 +0,01 +0,19 US-Zehnjahresrendite 4,67 +0,01 +0,10 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:31 Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0294 +0,0% 1,0297 1,0287 -0,6% EUR/JPY 160,63 -0,2% 160,72 161,13 -1,4% EUR/CHF 0,9383 -0,1% 0,9389 0,9395 +0,0% EUR/GBP 0,8435 +0,3% 0,8430 0,8407 +1,9% USD/JPY 156,04 -0,2% 156,12 156,66 -0,8% GBP/USD 1,2203 -0,3% 1,2215 1,2237 -2,5% USD/CNH (Offshore) 7,3492 +0,0% 7,3475 7,3479 +0,2% Bitcoin BTC/USD 99.409,65 -0,3% 99.672,20 99.224,35 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,07 80,04 +0,0% +0,03 +11,6% Brent/ICE 82,06 82,03 +0,0% +0,03 +9,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,705 47,10 -3,0% -1,40 -6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.699,41 2.700,03 -0,0% -0,63 +2,9% Silber (Spot) 30,83 30,63 +0,7% +0,21 +6,8% Platin (Spot) 945,23 940,75 +0,5% +4,48 +4,2% Kupfer-Future 4,41 4,37 +1,0% +0,04 +10,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

