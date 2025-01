Minden (ots) -Einen stressigen Alltag meistern und sich dabei wohlfühlen - für viele Menschen wird das zu einer immer größeren Herausforderung. Mit "Body & Mind" bietet Avoury® eine einfache Lösung, neue Routinen zu entwickeln: Die hochwertigen Functional Teas, die mit der Teemaschine Avoury One® auf Knopfdruck punktgenau zubereitet werden, schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch das +1 für Körper und Seele. Sie helfen dabei, sich wohl in seiner Haut zu fühlen und einen klaren Kopf zu bewahren. Das tägliche Teeritual lässt sich dank der einfachen Zubereitung mit der Teemaschine als wohltuende Auszeit perfekt in die Routinen eines vollen Tages einbinden - und schafft so Inseln der Ruhe. Insgesamt drei Kategorien bilden unter dem Dach "Body & Mind" die optimale Mischung für mehr Wohlbefinden und innere Balance.Shape & Shine: Genuss und Energie für einen gesunden Lebensstil.Um nicht nur kraftvoll, sondern auch gesund durch den Tag zu kommen, braucht der Körper verschiedene Nährstoffe. Die Teesorten aus der Kategorie Shape & Shine können hier unterstützen: DAILY MATE, PURE CHOC, GRAND GRANATE und ganz neu für kurze Zeit: DETOXING NETTLE.Als Neuzugang in der Kategorie Shape & Shine glänzt der DETOXING NETTLE. Der Bio-Kräutertee setzt auf die Kraft der Brennnessel, die wertvolle Vitamine und Mineralstoffe für einen gesunden Körper liefert. Geschmacklich wird die Herbe der Pflanze optimal durch die Frische von Zitronengras und Pfefferminze ergänzt. Der DETOXING NETTLE ist der perfekte Detoxtee und kann morgens, mittags sowie abends getrunken werden.Der DAILY MATE ist eine geschmackvolle Mischung aus Mate und Guarana mit den fruchtigen Aromen von Minze und Zitrone. Während Mate den Stoffwechsel anregt und bei der Fettverbrennung helfen kann, steigert Guarana die Leistungsfähigkeit, denn es enthält etwa fünfmal mehr Koffein als Kaffeebohnen.Voll mit guten Dingen steckt der PURE CHOC. Dazu zählen unter anderem wichtige Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe und Vitamine. Und mit seinem intensiv schokoladigen Geschmack mit Noten von Kakaobohnen, Karamell und gerösteten Mandeln sowie Kokosnuss sorgt er für besondere Genussmomente.Auch der GRAND GRANATE ist ein geschmackliches Highlight: Das garantieren seine fruchtig-süßen Granatapfelkerne, deren Antioxidantien den Stoffwechsel ankurbeln und eine entzündungshemmende Wirkung haben. Optisch überrascht der Grüntee im kräftigen Rot - verantwortlich dafür ist die enthaltene Rote Bete.Yoga- und Selfcare-Lehrerin Nadia Dassouki beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Longevity, dem gesunden Altern. Bewegung und gesunde Ernährung sind für sie wichtige Faktoren, damit es gelingt. Functional Teas unterstützen sie bei der Regeneration nach dem Sport: "Dynamische Übungen bringen meinen Kreislauf in Schwung und stärken meine Muskeln. Nach einem intensiven Training ist der DETOXING NETTLE für mich ein echtes Regenerationsritual. Gleichzeitig hilft er mir, meine Kraftreserven wieder aufzufüllen."Focus & Fire: Power für Körper und Geist.Jeder Tag bietet die Chance, mit neuer Kraft durchzustarten. Unverzichtbar dafür: Abwehrkräfte und Konzentration. Die Avoury Tees JAPANESE TRIO, MORINGA MANGO und ROOTS OF INDIA aus der Kategorie Focus & Fire liefern dafür den nötigen Power-Boost. On top gibt der neue, limitierte Bio-Kräutertee BOOSTING GINGER einen Extra-Kick Energie.Der Neue: BOOSTING GINGER. Der limitierte Bio-Kräutertee ist eine kraftvolle Mischung aus Ingwer und exotischen Noten von Kokos und Pfirsich und die perfekte Unterstützung für das Immunsystem - ideal als Stärkung für den Tag oder als Energieboost am Mittag.Mit einer Mischung aus Matcha, Sencha und dem leicht herb-fruchtigen Geschmack nach Yuzu-Zitrusfrüchten hält der JAPANESE TRIO, was er verspricht: geballte Dreifach-Power, die sich unter anderem aus dem anregenden, konzentrations- und stimmungsfördernden Theanin und Tannin sowie reichlich Aminosäuren und Antioxidantien zusammensetzt.Ein wahrer Superheld unter den Kräutertees ist der MORINGA MANGO. Gespickt mit wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien sowie Aminosäuren unterstützt er das Immunsystem und wird geschmacklich abgerundet durch das Superfood Moringa und fruchtig-tropische Mango.Der ROOTS OF INDIA hingegen bietet eine würzig-aromatische Kombination aus Ingwer und Kurkuma - ein wahrer Booster für das Immunsystem, der darüber hinaus entzündungshemmend wirkt. Die Frische von Zitronengras rundet das Geschmackserlebnis ab.Die Kategorie Focus & Fire bietet all das, was Körper und Geist brauchen, um konzentriert und fokussiert zu bleiben - im Job, aber auch beim Sport oder bei einem persönlichen Projekt.Bed & Balance: Entspannt durch den Tag.Innere Harmonie, Ruhe und Gelassenheit sind die besten Begleiter, um anstrengenden Phasen gewachsen zu sein. Das Avoury Trio THE CAMOMILE, EASY DREAMER und EPIC LIQUORICE in der Kategorie Bed & Balance unterstützt auf dem Weg dorthin - mit sorgfältig ausgewählten Zutaten, die auf natürliche Weise helfen, Stress zu reduzieren und die innere Balance zu stärken.THE CAMOMILE repräsentiert als Neuinterpretation des Kamillentees einen echten Klassiker, der sich dank seiner beruhigenden Wirkung weltweit großer Beliebtheit erfreut. Dabei fungiert er als wahres Multitalent, denn er unterstützt das Immunsystem und wirkt entzündungshemmend. Florale Noten von Kamille und Ringelblumenblüten sorgen in Kombination mit einem dezent-zarten Honiggeschmack dafür, dass es nicht langweilig wird.Der EASY DREAMER ist der ideale Tee am Abend, um nach einem stressigen Tag zur Ruhe zu kommen. Die ausgewogene Kombination aus Fenchel, Baldrian und wohltuender Melisse sorgt nicht nur für eine köstliche Mischung, sondern hat auch eine entspannende Wirkung.Süß-würzige Aromen und eine stresslindernde Wirkung hat der EPIC LIQUORICE zu bieten: Süßholzwurzel, Sternanis und Fenchelsamen lassen einen einzigartig harmonischen Geschmack entstehen und bescheren genussvolle Momente der Ruhe in einem vollgepackten Alltag.Die Klangexpertin Irina Sterna weiß, worauf es ankommt, um entspannt durch den Tag zu kommen. Als Gründerin des Alchemy Sound Studios in München beschäftigt sie sich mit Meditation und der Kraft der Klänge. In ihren Workshops versetzt sie die Teilnehmenden durch entspannende Atemtechniken und Sound Bathing mithilfe von Klangschalen in einen Zustand tiefer Ruhe. Die Tees aus der Kategorie Bed & Balance sind für sie die perfekte Ergänzung: "Entspannung muss für mich ganzheitlich betrachtet werden. Dabei spielen verschiedene Faktoren und Maßnahmen eine Rolle, die in Kombination eine große Wirkung entfalten können. Ruhige Teemomente mit den passenden Sorten, die das Wohlbefinden fördern, gehören da für mich unbedingt dazu", erklärt sie.Von mehr Harmonie, Ruhe und Gelassenheit über konzentrierte Fokusarbeit bis hin zu gesunden Power-Kicks: Mit der Kategorie Body & Mind bietet Avoury die perfekte Mischung aus hochwertigen Functional Teas für mehr Balance in einem fordernden Alltag.Über Avoury®Avoury ist eine Marke der Melitta Single Portions GmbH & Co. KG mit Sitz in Minden. Die Marke verkörpert den Anspruch der Melitta Group: das Leben mit zukunftsweisenden Produkten genussvoller, angenehmer und leichter zu gestalten. Mit der Avoury One bietet Avoury ein System, bei dem jede der mehr als 30 Teesorten optimal aufgebrüht wird. Für den ultimativen Geschmack. Als Teil der international tätigen Melitta Group lebt Avoury die Werte Nachhaltigkeit, Verbindlichkeit und Wertschätzung. Höchste Qualität, faire Arbeitsbedingungen und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen sind der Anspruch von Avoury. Die Marke arbeitet eng mit den Organisationen Rainforest, Plastic Bank und Fairtrade zusammen.Website:Avoury.comSocial Media Kanäle:Instagram: https://www.instagram.com/avoury.de/Facebook: https://www.facebook.com/avouryteaPressekontakt:Brand Communications AvouryMarie PetitMelitta Single Portions GmbH & Co. KGMarienstraße 88 - 32425 Minden - Head OfficeToulouser Allee 19a - 40211 Düsseldorf - Expert Officepr@avoury.comPressebüro AvouryLara Mausc/o Achtung! Mary GmbHRatinger Str. 940213 Düsseldorfpressebuero.avoury@achtung.deTelefonnummer: +49 175 8040130Original-Content von: Avoury, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172241/5950404