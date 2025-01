Diese DAX-Aktie kann am Donnerstag um +14 Prozent im Kurs steigen, und das aufgrund von diesen überraschenden Nachrichten. Doch ist das der Startschuss für die Mega-Rallye bei den Papieren? Und was sollten Anleger jetzt tun? Die Aktien des DAX-Konzerns Zalando sind am Donnerstag in einer sehr überraschenden Bewegung massiv nach oben geschossen. Hinter dem deutlichen Anstieg stecken vor allem positive Nachrichten. DAX-Aktie explodiert um +14% Denn ...

