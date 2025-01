Düsseldorf (ots) -Das Bewusstsein für mentale Gesundheit und Wohlbefinden steigt. So konzentrieren sich die Designtrends 2025 auf die Schaffung von Räumen, die Entspannung, Achtsamkeit und Stressabbau fördern. "Diese Entwicklung ist kongruent mit der Umdeutung des Badezimmers in den letzten Jahren: Wurde es traditionell als funktionaler Raum für die Körperpflege angesehen, so gilt es heute zunehmend als ein Ort der Revitalisierung, Verjüngung und Selbstpflege. Dabei zeichnet sich der regenerative Raum durch drei Schlüsselaspekte aus: Personalisierung, biophiles Design und Erlebniswert", sagt Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA.1. Persönliche, individuelle BadgestaltungDas Konzept der Personalisierung gewinnt bei der Badgestaltung zunehmend an Bedeutung. "Da Selbstfürsorge von Natur aus individuell ist, ist auch personalisiertes Design dabei ein Kernaspekt", sagt Patrick Speck. Menschen möchten ihr Badezimmer nach ihren eigenen Vorlieben und Bedürfnissen gestalten, um so ihre persönliche Wellness-Oase zu schaffen. Denn ein Raum, der den Stil der Bewohner:innen widerspiegelt, trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Personalisierung ist dabei auf zwei Ebenen möglich: Design und Funktion.Das Duschsystem Rainshower Aqua Pure der Premium-Submarke GROHE SPA beispielsweise bietet vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten. Die verchromte Variante ist mit schwarzen oder weißen Glaselementen - Hand- und Kopfbrausenböden aus Acrylglas sowie Thermostatauflage aus Sicherheitsglas - verfügbar. Das Duschsystem ist außerdem in der gesamten Farbpalette der GROHE Colors Kollektion jeweils mit schwarzen Glasakzenten erhältlich. Um einen harmonischen Raum zu schaffen, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, kann die Rainshower Aqua Pure beispielsweise mit der Armaturenlinie GROHE Allure in der gleichen Farbpalette kombiniert werden.Zudem lässt sich das Duscherlebnis dank verschiedener Strahlarten auf die persönlichen Vorlieben zuschneiden. Die Steuerung der Strahlarten sowie der Kopf- und Handbrausen erfolgt intuitiv über das SmartControl Thermostat, das eine präzise Anpassung von Temperatur und Wassermenge ermöglicht. Mit einem einfachen Knopfdruck kann der Wasserfluss vom sparsamen Eco-Modus auf Full Flow reguliert werden, persönliche Einstellungen lassen sich für zukünftige Anwendungen speichern.2. Biophiles Design im Fokus"Biophiles Design ist eine Philosophie, die die Natur zurück in die bebaute Umgebung bringt. Im Kern zielt biophiles Design darauf ab, die Menschen wieder mit der natürlichen Welt zu verbinden und Räume zu schaffen, die sich positiv auf Körper, Geist und Seele auswirken. Der Einsatz von organischen Materialien, natürlichem Licht und Pflanzen erzeugt dabei ein Gefühl von Harmonie und Wohlbefinden", so Patrick Speck. Die GROHE Rainshower Aqua Pure ahmt die Natur nach - funktionell und im Design. Sie vereint organische Formen mit wellnessfördernden Funktionen. Die Kopfbrause imitiert warmen Sommerregen, während der in der Handbrause integrierte Filter das Wasser von Chlor und Gerüchen befreit.3. Einzigartige Produkterlebnisse schaffenDer letzte Aspekt ist der Erlebniswert. Er beschreibt die Verschiebung des Fokus von reinen Produkten hin zu Erlebnissen, die mit ihnen verbunden sind. Produkte werden nicht mehr nur nach ihrer Funktionalität oder Ästhetik beurteilt, sondern auch danach, welche emotionalen und sinnlichen Erfahrungen sie bieten. "Bewohner:innen schätzen einzigartige und unvergessliche Erlebnisse, die ihr Leben bereichern und bleibende Erinnerungen schaffen, und messen ihnen mehr Bedeutung bei. Das kann viele Formen annehmen: Von Oberflächen, die ein taktiles Gefühl ins Bad bringen bis hin zu klaren, minimalistischen Designs, die eine beruhigende Atmosphäre schaffen", sagt Patrick Speck. Auch Haptik ist hier entscheidend: Das Herzstück der GROHE Rainshower Aqua Pure ist das SmartControl Thermostat, dessen gerändelte, versenkbare Metallknöpfe ausdrucksstarke Formen mit minimalistischer Ästhetik kombinieren. Sie treten erst bei Betätigung subtil hervor. Die Rändelstruktur fügt eine taktile Dimension hinzu und schafft eine multisensorische Interaktion. "Es ist nur eine kleine Funktion, aber sie erhöht das gesamte Duscherlebnis, indem sie mehrere Sinne anspricht", sagt Patrick Speck.Unter Berücksichtigung dieser drei Schlüsselaspekte lässt sich das Badezimmer in einen Ort der Entspannung und Regeneration verwandeln.Pressekontakt:Markenzeichen GmbHBüro Düsseldorf - Cecilienallee 67, 40474 DüsseldorfTel. +49 211 90grohe@markenzeichen.dewww.markenzeichen.deOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/5950705