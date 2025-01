Rankweil (ots) -Weniger Kohlenhydrate, mehr Sport und absolute Disziplin: Die meisten Menschen übersehen, dass Abnehmen mit falschen Strategien nicht nur mühsam, sondern auch kontraproduktiv wird. Kaum verwunderlich, dass die meisten schon nach wenigen Wochen scheitern. Doch du kannst es sehr wohl schaffen. Mit dem richtigen Wissen lassen sich diese Stolpersteine umgehen. 2025 wird das Jahr, in dem du wirklich nachhaltig und gesund abnehmen kannst - wenn du die häufigsten Fehler vermeidest. Hier sind fünf Dinge, die du unbedingt nicht tun solltest:1. Kohlenhydrate drastisch reduzierenViele glauben, Kohlenhydrate seien die Ursache für Übergewicht und versuchen, sie vollständig aus ihrer Ernährung zu streichen. Doch Kohlenhydrate sind eine wichtige Energiequelle für den Körper. Eine zu starke Reduktion führt oft zu Mangelerscheinungen und einem sinkenden Energielevel. Statt Kohlenhydrate komplett zu vermeiden, setze auf die richtigen Quellen wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, die dir langanhaltende Energie liefern, ohne den Blutzuckerspiegel zu stark zu beeinflussen.2. Verlass dich nicht auf Pulver und ShakesDiät-Shakes und Proteinpulver sind verlockend und versprechen schnelle Erfolge. Sie können jedoch keine ausgewogene Ernährung ersetzen. Ein Fokus auf diese Produkte führt oft zu einer unzureichenden Nährstoffversorgung, da wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe fehlen. Statt Pulver zu konsumieren, solltest du versuchen, Nahrungsmittel in ihrer natürlichen Form zu bevorzugen, die dir alle notwendigen Nährstoffe bieten.3. Der Effekt von Sport wird oft überschätztViele Menschen glauben, dass sie durch intensiven Sport schnell viele Kalorien verbrennen und so viel schneller abnehmen. Doch der Kalorienverbrauch beim Sport ist oft geringer, als man denkt. Ein einstündiges, intensives Training im Fitnessstudio kann etwa 400 bis 600 Kalorien verbrennen - was im Vergleich zu einem Tagesbedarf von 2.000 bis 2.500 Kalorien relativ wenig ist. Auch wenn Sport natürlich wichtig für die Gesundheit und den Muskelaufbau ist, sollte er nicht als alleinige Lösung zum Abnehmen betrachtet werden. Der größte Effekt auf dein Gewicht kommt nach wie vor durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung und ein Kaloriendefizit. Sport sollte also eher als Ergänzung zur Ernährung gesehen werden, nicht als Wunderwaffe.4. Verzichten? Besser Alternativen finden!Viele Menschen denken, sie müssten auf ihre Lieblingsspeisen verzichten, um abzunehmen - doch das muss nicht sein! Anstatt strikten Verzicht zu üben, solltest du nach Alternativen suchen, die genauso gut schmecken, aber weniger Kalorien haben. Zum Beispiel kann man statt Reis auch Kartoffeln wählen. Sie haben weniger Kalorien, dafür aber mehr Ballaststoffe, die länger satt machen. Ein weiteres Beispiel ist das Ersetzen von fettreichen Saucen durch leichtere Varianten aus Joghurt oder Tomatenbasis. Diese einfachen Änderungen ermöglichen es dir, weiterhin leckere Mahlzeiten zu genießen, ohne das Gefühl von Entbehrung. Der Schlüssel liegt darin, Genuss und gesunde Alternativen miteinander zu kombinieren, sodass du nicht das Gefühl hast, auf etwas verzichten zu müssen - sondern ganz im Gegenteil: Du entdeckst neue, leckere Optionen!5. Weniger essen, ohne auf die Qualität zu achtenEin weit verbreiteter Fehler beim Abnehmen ist es, einfach weniger zu essen, ohne auf die Qualität der Lebensmittel zu achten. Kalorien zu sparen, ohne sich ausgewogen zu ernähren, führt zu Nährstoffmängeln und einem sinkenden Stoffwechsel. Achte darauf, dass du genug Proteine, gesunde Fette, Vitamine und Mineralstoffe zu dir nimmst, um deinen Körper zu unterstützen und deinen Stoffwechsel aktiv zu halten. Weniger zu essen, aber die richtigen Lebensmittel zu wählen, ist der richtige Weg.Fazit:Die Fehler, die viele beim Abnehmen machen, sind meist zu radikale Diäten und der Glaube an schnelle Lösungen. 2025 sollte das Jahr sein, in dem du auf deinen Körper hörst und ihm eine nachhaltige, gesunde Gewichtsreduktion ermöglichst. Wähle die richtigen Nahrungsmittel, kombiniere regelmäßige Bewegung mit genügend Erholung und gönn dir ab und zu auch mal etwas - dann wird der Erfolg kommen!Über Simon Mathis:Als diplomierter Fitness- und Ernährungstrainer hat Simon Mathis bereits mehr als 800 Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte dabei unterstützt, wieder in die Klamotten von früher zu passen sowie fitter und agiler zu werden. Wenn es um das zeiteffektive und nachhaltige Abnehmen geht, ist er ein absoluter Experte. Mehr Informationen dazu unter: https://www.simon-mathis.com.Pressekontakt:Simon MathisE-Mail: info@simon-mathis.atT: +43 (0)50 350-47000Webseite: https://simon-mathis.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Mathis Fit Life GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161402/5950701