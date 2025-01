Berlin (ots) -Caeli Wind, Europas führender Innovator für die digitale Planung und Vermittlung von Windenergieprojekten, erweitert sein Plattformangebot um die Asset-Klasse "Ready-to-Build". Diese genehmigten und investitionsbereiten Windparkprojekte bieten Energieversorgern und Investoren die Gelegenheit, die frühen Entwicklungsphasen zu überspringen und direkt mit der Umsetzung eines Windparks zu beginnen.Das erste Projekt dieser Kategorie, "Everest", steht ab sofort auf dem Caeli-Marktplatz zur Verfügung. Strategisch günstig in Nordrhein-Westfalen gelegen, umfasst "Everest" die Möglichkeit, 32 moderne Windkraftanlagen mit einer Kapazität von 212 MW zu installieren. Daneben hat das interessante Projekt Erweiterungspotenzial für zusätzliche 306 MW."Die Einführung von Ready-to-Build-Windparks ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Plattform", sagt Ben Schlemmermeier, CEO von Caeli Wind. "Unser innovativer Ansatz strafft den Entwicklungsprozess, beschleunigt die Energiewende und macht Investitionen in erneuerbare Energien für alle Beteiligten leichter zugänglich."Projekt Everest: Ein deutscher SpitzenstandortMit einer Höhenlage von rund 600 Metern über dem Meeresspiegel und einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,8 m/s vereint "Everest" hervorragende Standortbedingungen mit moderner Windturbinentechnologie. Das Projekt ist nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt und verfügt über Gemeindevereinbarungen sowie EPC-Verträge mit Enercon und Vestas. Interessierte Investoren können über die Plattform von Caeli Wind unter www.caeli-wind.de Projektpräsentationen vereinbaren. Das Signing ist bis Juni 2025 geplant, die Inbetriebnahme soll 2026 erfolgen."Everest ist ein Beispiel dafür, wie Caeli Wind die Energiewende durch die Vereinfachung von Investitionen in erneuerbare Energien beschleunigt", so Schlemmermeier weiter. "Dieses Vorzeigeprojekt unterstreicht das Vertrauen in unsere Plattform und gibt einen Ausblick auf eine effiziente, skalierbare digitale Projektentwicklung in der Windindustrie."Mit Ready-to-Build-Projekten die Windenergie voranbringenMit der Einführung der "Ready-to-Build"-Asset-Klasse verfolgt Caeli Wind das Ziel, die globale Energiewende durch einfache und effiziente Investitionsmöglichkeiten voranzutreiben. Durch den Einsatz von Geodaten und eigenen KI-basierten Analysen hilft Caeli dabei, Windenergie-Standorte zu identifizieren und bringt auf seiner Plattform Grundeigentümer, Entwickler und Investoren zusammen.Über Caeli WindCaeli Wind ist die führende Online-Plattform zur Analyse und Vermittlung von Windpotenzialflächen. Caeli Wind vernetzt Flächeneigentümer, Projektentwickler und Investoren und bietet diesen eine fundierte Beratung mit maßgeschneiderten Lösungen. Damit erhöht Caeli Wind die Umsetzungswahrscheinlichkeit und -geschwindigkeit für alle Seiten erheblich. Caeli Wind setzt sich aktiv dafür ein, die Energiewende zu beschleunigen und zugleich die regionale Wertschöpfung zu stärken.https://www.caeli-wind.de/windpark-everestPressekontakt:Caeli Wind GmbHJulia Steckel+49 162 3181437presse@caeli-wind.dewww.caeli-wind.deOriginal-Content von: Caeli Wind GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178335/5950753