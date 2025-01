Der Nürnberger Energieversorger N-Ergie senkt zum 1. Februar die Ladepreise. Die Kilowattstunde wird ab dem kommenden Monat um sechs Cent günstiger - an den eigenen Ladepunkten von N-Ergie und im LadeVerbundPlus. Im regulären Tarif zahlen E-Mobilisten an den Ladesäulen der N-Ergie künftig 48 Cent an AC- und 58 Cent an DC-Stationen pro Kilowattstunde. Bisher werden hier für registrierte App-Nutzer 0,54 €/kWh beim AC-Laden und 0,64 €/kWh an DC-Ladepunkten ...

