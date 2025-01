WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,04 Prozent bei 3.725,56 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen überwiegend nach oben: Der Dax hatte im Frühhandel sogar ein Rekordhoch erreicht.

An der Wall Street überwog nach den starken Kursgewinnen vom Vortag im Verlauf eine gebremste Stimmung. Dies belastete auch in Europa etwas die Kurse. Am österreichischen Aktienmarkt gab es erneut nur wenige Nachrichten zu Unternehmen. Das Marktgeschehen wurde als sehr ruhig und impulsarm beschrieben.

Bei den schwergewichteten Banken gab es mehrheitlich Kursrückgänge zu beobachten. Bawag verteuerten sich um 0,3 Prozent. Die Titel der Erste Group gaben um 1,6 Prozent nach. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verloren 0,5 Prozent.

Der Auftrag für die Erneuerung der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn geht an die Baukonzerne Strabag und Porr. Die Auftragssumme für das Projekt in "extremer Hanglage" mit "knapper Bauzeit" betrage 217 Millionen Euro. Die Porr-Aktie schlossen mit plus 0,3 Prozent und die Strabag-Titel mit plus 1,7 Prozent.

Im Technologiebereich verloren die AT&S-Papiere 2,9 Prozent ab. Belastet von etwas tieferen Rohölnotierungen ging es für die OMV -Titel um ein Prozent abwärts.

Voestalpine legten um 1,3 Prozent zu. Die Papiere von Wienerberger gewannen 1,9 Prozent. Bereits zur Wochenmitte hatten die Titel des Ziegelherstellers 3,6 Prozent an Wert zugelegt. Unter den weiteren Schwergewichten zogen Andritz 2,7 Prozent nach oben./ste/szk/APA/stw

AT0000730007, AT0000652011, AT0000743059, AT0000606306, AT0000937503, AT0000831706, DE0008469008, AT0000999982, AT0000BAWAG2