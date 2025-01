FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Energie

Die Laufzeit der Kernkraftwerke doch noch zu verlängern, traute sich die CDU/CSU nicht in ihr Programm aufzunehmen. (.) Der Rest dürfte nicht mehr diese, sondern künftige Politikergenerationen beschäftigen: Kernfusion und Kleinreaktoren. Die Politik aller Parteien, die einmal die zivile Nutzung der Atomenergie unterstützten, läuft demnach darauf hinaus, sich auf Importe zu verlassen. (.) Diese Abhängigkeit wird zunehmen, auch wenn ständig etwas anderes beteuert wird. Schon einmal hat sich Deutschland schwer verrechnet, was den Strombedarf im Zeichen der Energiewende betrifft. Es droht sich schon wieder zu verrechnen angesichts neuer, stromtreibender Herausforderungen. (.) Deutschland will die Sache mit Wasserstoff meistern. Das ist nicht die bewährte Methode, sondern in beängstigendem Maße: ergebnisoffen./yyzz/DP/zb