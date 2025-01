Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Der Markt setze den Aufwärtstrend fort, heisst es am Markt. Grund dafür seien die wieder gestiegenen Zinssenkungserwartungen in den USA. Dort waren am Vortag Konjunkturdaten überwiegend hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies habe die Stimmung merklich aufgehellt. Zudem hatte US-Notenbank-Direktor Christopher Waller im US-Fernsehsender CNBC gesagt, Zinssenkungen ...

