NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Analyst Michael Aspinall sprach in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar von positiven Investitionssignalen der US-Spedition JB Hunt. Die Amerikaner wollten im laufenden Jahr 700 bis 900 Millionen US-Dollar ausgeben und damit mehr als im Vorjahr. Bis zu 700 Millionen Dollar davon werden wohl in die Flottenerneuerung fließen. Dies sei der wichtigste Indikator für den Lkw-Absatz./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2025 / 02:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 02:34 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000115446