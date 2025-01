NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA steuern die Börsen am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch.

Der marktbreite S&P 500 kletterte gleich zum Börsenstart wieder knapp über die Marke von 6.000 Zählern. Zuletzt gewann er 0,88 Prozent auf 5.989 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,77 Prozent auf 43.486 Punkte zu. Noch besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 mit plus 1,41 Prozent auf 21.389 Punkte aus.

Notenbank-Direktor Christopher Waller hatte zuletzt eine mögliche Zinssenkung bereits im Verlauf der ersten Jahreshälfte ins Spiel gebracht. Er verwies auf jüngste Inflationsdaten und sagte, dass die Notenbank die Zinsen früher als derzeit am Markt erwartet senken könnte, wenn künftige Inflationszahlen mit dem positiven Bericht vom Dezember übereinstimmten.

Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Beth Hammack, sprach sich jedoch für eine abwartende Haltung aus und verwies auf die insgesamt hartnäckig erhöhte Teuerung in den USA./ajx/zb

