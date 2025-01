New York - In den USA steuern die Börsen am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch. Der marktbreite S&P 500 kletterte gleich zum Börsenstart wieder knapp über die Marke von 6.000 Zählern. Zuletzt gewann er 0,88 Prozent auf 5.989 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,77 Prozent auf 43.486 Punkte ...

