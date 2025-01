BERLIN (dpa-AFX) - Fünf Wochen vor der Bundestagswahl will die Linke bei einem eintägigen Parteitag in Berlin ihr Wahlprogramm beschließen und Schwung für ihre Kampagne holen. Als Topthemen für die Wahl hat die Partei bezahlbare Mieten und niedrigere Lebenshaltungskosten gewählt. Sie tritt zugleich für eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden, für eine Abschaffung der Schuldenbremse, für höhere Renten und bessere Gesundheitsleistungen ein. Die Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland lehnt sie ab.

Die Linke ist nach der Abspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht geschwächt und liegt in Umfragen bei drei bis vier Prozent. Parteichef Jan van Aken gibt sich dennoch zuversichtlich, dass der erneute Einzug in den Bundestag am 23. Februar gelingt. Van Aken ist neben der Bundestagsabgeordneten Heidi Reichinnek selbst Spitzenkandidat.

Die Partei hofft unter anderem auf die "Mission Silberlocke": Die langjährigen Spitzenpolitiker Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch sollen Direktmandate gewinnen und so den Einzug in den Bundestag absichern. Beim Parteitag sprechen sowohl Gysi als auch die Co-Parteivorsitzende Ines Schwerdtner, die ebenfalls als Direktkandidatin für den Bundestag antritt./vsr/DP/stw