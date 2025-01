DJ MÄRKTE USA/Börsen mit deutlichen Aufschlägen

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am Freitag mit deutlichen Aufschlägen. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index 1,1 Prozent höher bei 43.612 Punkten. Der S&P-500 legt um 1,2 Prozent zu. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 1,6 Prozent nach oben.

Zur guten Stimmung tragen ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. Überdies hat der Internationale Währungsfonds (IWF) die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach oben revidiert. Demnach dürften die USA andere große westliche Volkswirtschaften abhängen. Dazu passend haben aktuelle US-Konjunkturdaten die Erwartungen übertroffen.

Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag sorgt mit Blick auf dessen politische Agenda, die unter anderem höhere Zölle vorsieht, bei den Anlegern nicht für Zurückhaltung. Überdies steht in den USA ein langes Wochenende bevor. Am Montag bleiben die Börsen wegen des Martin Luther King Day geschlossen.

Konjunkturseitig wurden Daten zu den Baugenehmigungen und -beginne sowie zur Industrieproduktion veröffentlich. Demnach wurden im Dezember 15,8 Prozent mehr Bauprojekte in Angriff genommen als im November. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 3,2 Prozent gerechnet. Bei den Genehmigungen wurde ein geringerer Rückgang als erwartet verzeichnet. Die Industrieproduktion stieg im Dezember stärker als angenommen.

Schlumberger fest - J.B. Hunt mit Abgaben

Unternehmenszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe. Schlumberger, ein Ausrüster der Energieindustrie, hat mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt deutlich um 7,7 Prozent. Die Erwartungen des Markts übertroffen hat auch State Street. Gleichwohl geht es für die Aktie um 3,7 Prozent abwärts.

Licht und Schatten enthalten auch die Zahlen des Speditionsunternehmens J.B. Hunt: Während der Gewinn stieg, ging der Umsatz zurück. Die Aktie fällt um 7,0 Prozent. J.B. Hunt gilt als Konjunkturindikator.

Der Kurs des Chipherstellers Qorvo macht einen Sprung um 11,6 Prozent, nachdem der aktivistische Investor Starboard Value einem Bericht des Wall Street Journal zufolge eine Beteiligung von 7,7 Prozent aufgebaut hat.

Rivian Automotive legen um 1,5 Prozent zu. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hat eigenen Angaben nach mit dem US-Energieministerium eine Kreditvereinbarung über 6,6 Milliarden Dollar geschlossen. Mit dieser solle der Bau eines Werks in Georgia gefördert werden.

Dollar etwas fester - Ölpreise sinken

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Der grundlegende Aufwärtstrend des Dollar bleibt intakt, da die Währung von der Stärke der US-Wirtschaft profitiert, so Elias Haddad von Brown Brother Harriman.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen stabil, nachdem sie mit der gestiegenen Erwartung weiterer Zinssenkungen der Fed zuletzt deutlich zurückgekommen waren. So hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag gesagt, er halte im laufenden Jahr drei bis vier Zinssenkungen für möglich. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt leicht um 0,4 Basispunkt auf 4,62 Prozent.

Die Ölpreise geben etwas nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 1,1 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf einen Waffenstillstand. Übergeordnet stütze aber die Aussicht auf weitere US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie, heißt es.

Der Goldpreis zeigt sich nach den jüngsten Aufschlägen wenig verändert. Etwas Unterstützung bekommt das Edelmetall von den gesunkenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze erhöht sich leicht um 0,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.611,73 +1,1% 458,60 +2,5% S&P-500 6.007,54 +1,2% 70,20 +2,1% Nasdaq-Comp. 19.647,60 +1,6% 309,31 +1,7% Nasdaq-100 21.448,70 +1,7% 357,44 +2,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,27 +4,6 4,23 3,2 5 Jahre 4,42 +2,2 4,40 3,9 7 Jahre 4,52 +1,0 4,51 4,1 10 Jahre 4,62 +0,4 4,61 4,7 30 Jahre 4,85 -1,1 4,86 6,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0298 -0,0% 1,0289 1,0290 -0,6% EUR/JPY 160,89 +0,6% 160,08 159,95 -1,2% EUR/CHF 0,9414 +0,3% 0,9384 0,9385 +0,3% EUR/GBP 0,8450 +0,4% 0,8441 0,8420 +2,1% USD/JPY 156,22 +0,7% 155,57 155,42 -0,7% GBP/USD 1,2189 -0,4% 1,2189 1,2222 -2,6% USD/CNH (Offshore) 7,3376 -0,1% 7,3436 7,3470 +0,0% Bitcoin BTC/USD 104.929,45 +5,2% 101.421,15 99.375,30 +10,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,83 78,68 -1,1% -0,85 +8,5% Brent/ICE 80,80 81,29 -0,6% -0,49 +8,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,195 46,43 +1,6% +0,77 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.715,56 2.711,86 +0,1% +3,71 +3,5% Silber (Spot) 30,42 30,78 -1,1% -0,35 +5,4% Platin (Spot) 945,30 940,25 +0,5% +5,05 +4,2% Kupfer-Future 4,36 4,42 -1,4% -0,06 +8,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2025 12:12 ET (17:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.