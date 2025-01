BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir sieht große Chancen einer breiteren Verwendung nachwachsender Rohstoffe - aber auch einen klaren Vorrang für die Lebensmittelproduktion. "Der Teller muss immer an erster Stelle kommen, dann kommen die anderen Nutzungen", sagte der Grünen-Politiker nach einer internationalen Agrarministerkonferenz in Berlin. Bei dem Treffen am Rande der Grünen Woche bekannten sich Regierungsvertreter aus rund 70 Staaten zur weltweiten Bedeutung einer nachhaltigen Bioökonomie.

Özdemir sagte, biobasierte Innovationen seien "echte Gamechanger", die fossilen Rohstoffen den Rang ablaufen könnten. EU-Agrarkommissar Christophe Hansen sagte, es gebe für die Branche viel Potenzial, neben der klassischen Landwirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen. Dies bedeute auch zusätzliche Einkommensquellen, erläuterte er etwa mit Blick auf Bioenergie. Bei Bioökonomie geht es zum Beispiel auch um Kunststoffe auf pflanzlicher Basis.

Anlässlich einer Demonstration für mehr Klima-, Umwelt und Tierschutz in der Landwirtschaft am Rande der Grünen Woche wandte sich der EU-Kommissar gegen Forderungen, Gesetze in diesem Bereich zurückzudrehen. Man müsse es aber fertigbringen, die Landwirte über finanzielle Anreize auf dem Weg zu Praktiken mitzunehmen, die dem Klima und der Biodiversität zugutekommen. "Unsere Landwirte sind bereit, das zu tun. Wir dürfen das nur nicht von oben nach unten machen." Özdemir sprach sich für praktisch umsetzbare Lösungen aus. Auch Einheitslösungen funktionierten in einer vielfältigen EU nicht./sam/DP/he