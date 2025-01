Der Dax hat am Freitag sein drittes Rekordhoch in Folge erreicht und sich damit der runden Marke von 21.000 Punkten genähert. In der Spitze stieg der Index bis auf 20.924,50 Punkte, ehe er den Tag mit einem Plus von 248 Punkten (1,20%) auf 20.903 Zählern beendete. Auf Wochensicht baute der Index sein Plus damit auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...