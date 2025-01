DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf leicht höher. Der März-Kontrakt steigt um 19 auf 21.021 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 21.044 und das -stief bei 20.983 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.588 Kontrakte. Der kleine Verfall am Terminmarkt am Freitag liefert keinen nachhaltigen Impuls. Mit dem Feiertag an der Wall Street wird mit einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen zum Wochenauftakt gerechnet. Die vom 47. US-Präsidenten Donald Trump ausgehenden Impulse sind erst für den Abend zu erwarten. Bis dahin sollte das Freitagshoch bei 21.050 Punkten im Auge gehalten werden.

January 20, 2025 02:47 ET (07:47 GMT)

