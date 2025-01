Berlin (ots) -Die APOTHEKENTOUR wird auch 2025 die Teams der deutschen Apotheken begeistern: Zwei Monate vor dem Tourstart in den spektakulären Wilhelm Studios in Berlin sind bereits knapp 12.000 Tickets vergriffen. In diesem Jahr rechnet der Veranstalter ELPATO in Deutschland mit rund 30.000 Besucher:innen.Die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) powered by APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) und PTA IN LOVE (https://www.pta-in-love.de/) ist für viele Apothekenteams das Fach-Event des Jahres. Bereits zwei Monate vor Tourbeginn gingen knapp 12.000 Anmeldungen ein. Für den Tour-Auftakt in Berlin am 15. und 16. März erwartet das Eventteam der ELPATO Medien bis zu 3.000 Anmeldungen von Apotheker:innen, PTA und PKA - und ohnehin einen neuerlichen Teilnahmerekord. Wer sich also auch in diesem Jahr den Tourbesuch nicht entgehen lassen möchte, sollte schnell sein. Anmeldungen sind online unter www.apothekentour.de möglich."Die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) ist mittlerweile sowohl als Live-Event aber auch dank der konsequenten digitalen Verlängerung in 2025 die innovativste und wichtigste Eventserie der Branche. Zusätzlich schaffen wir in Kooperation mit unseren extrem starken Marken APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) und PTA IN LOVE (https://www.pta-in-love.de/) eine fachliche und emotionale Plattform, die für Unternehmen und Apothekenteams gleichermaßen relevant ist", sagt Tom Bellartz, Initiator der Tour und CEO der ELPATO Medien GmbH, Berlin. "Die rasant steigenden Anmeldezahlen belegen die Relevanz der Tour. Dies war für uns der Anlass, bereits zu Jahresbeginn gemeinsam mit unseren Partnern die Weichen für 2025 zu stellen. Unser Ziel: Das Besucher:innen-Erlebnis weiter auszubauen und zu optimieren. Dabei bleibt der Kern der Tour unverändert - eine einzigartige Mischung aus entspanntem Miteinander, Wissensvermittlung, persönlichem Austausch, Unterhaltung und Spaß."Auch die Pharma-Unternehmen lassen es sich 2025 nicht nehmen, als starke Partner mit auf Tour zu gehen. Mehr als 40 werden erneut an Bord sein, um Produktneuheiten zu präsentieren, ihre Marken zu stärken und in mehr als 160 Vorträgen je Wochenende Wissen zu vermitteln, um die hohe Beratungsqualität in den Vor-Ort-Apotheken zu fördern. Die Besucher:innen können sich auf zahlreiche Highlights freuen - darunter inspirierende Vortragslounges, vielfältige Networking-Möglichkeiten, eine umfassende Verpflegung, prall gefüllte Goodie Bags und weitere Überraschungen!2025 wird die APOTHEKENTOUR (https://www.apothekentour.de/) in folgenden Städten gastieren:- Berlin, 15. - 16. März- Duisburg, 29. - 30. März- Nürnberg, 5. - 6. April- Hamburg, 12. - 13. April- Rostock, 26. - 27. April- Frankfurt am Main, 17. - 18. Mai- Köln, 31. Mai - 1. Juni- Leipzig, 30. - 31. August- Stuttgart, 20. - 21. September- Hannover, 11. - 12. Oktober- Karlsruhe, 25. - 26. Oktober- München, 15. - 16. NovemberDarüber hinaus wird die APOTHEKENTOUR auch in diesem Jahr einen exklusiven Halt in Österreich einlegen. Zum dritten Mal wird sie im November in der Marx Halle in Wien mehrere tausend Apotheker:innen und PKA begeistern. Die Anmeldung startet noch im Januar.Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) werden 2025 auf der APOTHEKENTOUR in Deutschland vertreten sein:Aboca, AEP, Alfasigma, Aliud Pharma, Aristo Pharma, ARZ Haan, BD Rowa, Beiersdorf, Bionorica, Cooper, Dermapharm, Dermasence, Draco, DR. KADE, Dr. Loges + Co., Dr. Willmar Schwabe, Dr. Wolff, Galderma, Hartmann, Ihre Apotheken, InfectoPharm, Kenvue, Klinge Pharma, Klosterfrau, Kreussler Pharma, LUVOS Heilerde, MEDICE, Naturafit, Norgine, OmniVision, Orthomol, PHOENIX, Pohl Boskamp, Reckitt, Repha, Salus Pharma, Sanofi, Schülke, Stada, Théa Pharma, URSAPHARM, Wort&Bild Verlag.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl ist pro Standort begrenzt.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHMinna LiebmannFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinE-Mail: presse@elpato.deInternet: apothekentour.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/5952570