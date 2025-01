FRANKFURT (dpa-AFX) - Der internationale Internetverkehr ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. DE-CIX, einer der weltweit führenden Internetknoten-Betreiber, verzeichnete 2024 an seinen Standorten weltweit einen Zuwachs des Datenverkehrs um rund 15 Prozent auf 68 Exabyte. Der neue Rekord von 68 Exabyte entspricht nach Berechnungen von DE-CIX der Datenmenge, die für das Streaming eines Fußballspiels mit einer Dauer von zwei Millionen Jahren benötigt wird. Insgesamt hat sich die Masse der übertragenen Bits und Bytes in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt: 2020 waren es noch 32 Exabyte.

Gamer schlagen König Fußball



In den Vorjahren waren es immer wieder Fußballspiele der Uefa Champions League, die durch das Streaming der Videosignale für Rekorde beim Datendurchsatz sorgten. Im vergangenen Jahr waren jedoch überraschend vor allem Gamer für den Rekordwert verantwortlich: Am 20. November erschien ein großes Update für das Spiel "Assassin's Creed" für die Spielekonsolen Playstation 5 und Xbox Series X, die für viel Traffic sorgten.

Außerdem wollten an diesem Tag unzählige Gamer das brandneue Spiel "Stalker 2" herunterladen und sorgten damit zusammen mit anderen Nutzerinnen und Nutzern für den Tagesrekord 24,92 Terabit pro Sekunde. Würde man diese Datenmenge auf Papier ausdrucken, erhielte man einen Stapel, der 20-mal höher als der Mount Everest ist.

Wirtschaftsfaktor Netz-Knoten



DE-CIX betreibt Europas größten Internetknoten in Frankfurt am Main, der auch weltweit zu den Datenaustauschpunkten gehört. Die vorgelegte Datenstatistik umfasst nicht nur den Frankfurter Netzknoten, sondern auch die Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und an anderen DE-CIX-Standorten, die mehr als 3.400 lokale, regionale und globale Netzwerke miteinander verknüpfen.

Der Netzknoten in Frankfurt treibt seit Jahren den Bau von neuen Rechenzentren in der Main-Region an. Zuletzt hatte Google im 20 Kilometer entfernten Hanau ein Rechenzentrum für seine Clouddienste eröffnet./chd/DP/zb