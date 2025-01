DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Trump hat am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Dekrete zum Grenzregime, zur Energiepolitik und zu Diversity-Programmen für die Bundesregierung erlassen, mit denen wichtige Maßnahmen der Biden-Regierung rückgängig gemacht werden sollen. Zu Trumps Einwanderungsplänen gehören die Abschaffung des Geburtsortsprinzips, die Ausrufung des nationalen Notstands an der Südgrenze und die Beendigung des Asyls durch beschleunigte Abschiebungen. Bei einer späteren Kundgebung machte Trump 78 Dekrete aus der Biden-Ära rückgängig und unterzeichnete weitere Dekrete über den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation, was die USA nach einer einjährigen Kündigungsfrist tun könnten. Und er wies den Justizminister an, ein US-Verbot der Social-Media-App TikTok für 75 Tage nicht durchzusetzen. Trump unterzeichnete auch Dekrete und Memoranden, um die Vorschriften für die Energieerzeugung zu lockern und die Inflation zu senken. Dazu gehöre die Abschaffung der Klimaschutzbestimmungen für die Produktion von Elektrofahrzeugen, sagte Trump. Er führte keine neuen Zölle ein, sagte aber, dass er plane, ab 1. Februar 25-Prozent-Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, und er möglicherweise noch allgemeine Zölle einführen werde. Trump wies die Bundesbehörden an, die Handelspolitik und die Wirtschaftsbeziehungen zu China und den nordamerikanischen Nachbarn zu bewerten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Konjunkturdaten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.040,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.606,50 +0,1% Nikkei-225 38.998,05 +0,2% Hang-Seng-Index 20.097,79 +0,9% Kospi 2.518,03 -0,1% Shanghai-Composite 3.241,11 -0,1% S&P/ASX 200 8.402,40 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Vortag brachte aus Marktsicht eher einen leicht positiven Impuls, nachdem sich Trump im Hinblick auf Strafzölle zunächst eher zurückhaltend ausgelassen hatte. Die jüngste Erleichterung an den asiatischen Aktienmärkten - mit Ausnahme Japans - könnte angesichts weiter drohender US-Zölle aber nur von kurzer Dauer sein, warnen die Analysten von Nomura. Die Märkte neigten nämlich zu negativen Kurzschlussreaktionen, wenn Zölle angedroht würden. Die derzeitige politische Unsicherheit sei zu groß, so die Analysten, die weiterhin zu einer vorsichtigen Haltung gegenüber Aktien aus Asien (ohne Japan) tendieren. Die Marktexperten von MUFG meinen, Trump könnte weniger aggressiv mit Zollerhöhungen sein, als er zuvor angedeutet habe. Dessen Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi am Wochenende könnte dazu beigetragen haben, einige Handelsspannungen vorerst abzubauen. Möglicherweise werde er Zölle als Verhandlungsinstrument nutzen, anstatt vorschnell tatsächlich Zölle gegen China zu erheben. In Tokio bremst der festere Yen. Hintergrund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung durch die japanische Notenbank, am Freitag könnte es bereits soweit sein. Unter den Einzelwerten machen Country Garden in Hongkong einen Satz um über 25 Prozent nach oben. Die Aktie des krisenbehafteten Immobilienunternehmens wird erstmals seit dem 2. April 2024 wieder gehandelt. Country Garden Services verteuern sich um fast 8 Prozent

WALL STREET (17.1.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.487,83 +0,8% 334,70 +2,2% S&P-500 5.996,66 +1,0% 59,32 +2,0% Nasdaq-Comp. 19.630,20 +1,5% 291,91 +1,7% Nasdaq-100 21.441,16 +1,7% 349,90 +2,0% Umsatzdaten Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1.129 Mio 902 Mio Gewinner 1.707 1.737 Verlierer 1.032 1.028 Unverändert 95 75

Fester - Zur guten Stimmung trugen ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. Überdies hatte der IWF die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach oben revidiert. Demnach dürften die USA andere große westliche Volkswirtschaften abhängen. Dazu passend übertrafen neue US-Konjunkturdaten die Erwartungen. Schließlich blickte der Markt der Amtseinführung des neuen als wirtschaftsfreundlich geltenden US-Präsidenten Donald Trump am Montag hoffnungsvoll entgegen. Intel legten um 9,2 Prozent zu. Treiber waren wieder Spekulationen über eine mögliche Übernahme. Der Kurs des Chipherstellers Qorvo machte einen Sprung um 14,4 Prozent. Laut einem Bericht hat der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung von 7,7 Prozent aufgebaut. Schlumberger verteuerten sich um 6,1 Prozent, nachdem das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Die Schätzungen des Marktes überbot auch State Street. Gleichwohl ging es für die Aktie um 2,8 Prozent abwärts. Bemängelt wurde, dass auf Quartalssicht die Marge gesunken war. Licht und Schatten enthielten die Geschäftszahlen des Speditionsunternehmens J.B. Hunt (-7,4%): Während der Gewinn stieg, ging der Umsatz zurück.

US-ANLEIHEN (17.1.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +4,9 4,23 3,5 5 Jahre 4,42 +2,1 4,40 3,9 7 Jahre 4,52 +0,9 4,51 3,9 10 Jahre 4,61 +0,0 4,61 4,3 30 Jahre 4,85 -1,0 4,86 6,9

Die Renditen zeigten sich insgesamt wenig verändert, lediglich am kürzeren Ende stiegen sie etwas stärker, nachdem sie mit der gestiegenen Erwartung weiterer Zinssenkungen zuletzt deutlich zurückgekommen waren. So hatte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag gesagt, er halte im laufenden Jahr drei bis vier Zinssenkungen für möglich. Jüngster Auslöser der wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen waren unter Erwarten gebliebene US-Inflationsraten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:20 % YTD EUR/USD 1,0374 -0,4% 1,0414 1,0307 +0,2% EUR/JPY 161,32 -0,5% 162,10 161,02 -1,0% EUR/GBP 0,8454 +0,1% 0,8450 0,8443 +2,2% GBP/USD 1,2270 -0,4% 1,2325 1,2208 -2,0% USD/JPY 155,49 -0,1% 155,63 156,22 -1,1% USD/KRW 1.440,08 -0,5% 1.446,75 1.450,73 -2,4% USD/CNY 7,1553 +0,2% 7,1382 7,1808 -0,8% USD/CNH 7,2813 +0,3% 7,2631 7,3277 +2,0% USD/HKD 7,7824 +0,0% 7,7804 7,7849 +0,2% AUD/USD 0,6235 -0,5% 0,6267 0,6212 +0,8% NZD/USD 0,5640 -0,6% 0,5672 0,5606 +0,8% Bitcoin BTC/USD 101.794,85 -1,8% 103.630,30 108.334,20 +7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab am Montag kräftig nach, der Dollarindex fiel um 1 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, der neue US-Präsident Donald Trump werde am Tag seiner Amtseinführung noch keine neuen Zölle in Kraft setzen. Das schürte zumindest die Hoffnung, dass die Zollpolitik von Trump letztlich nicht so schädlich sein wird wie befürchtet. Der Euro überwand die Marke von 1,04 Dollar. Bitcoin stieg derweil auf ein Rekordhoch und kostete zeitweise über 108.000 Dollar. Der Markt setzt hier auf eine kryptofreundliche US-Regierung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,24 77,88 -0,8% -0,64 +7,7% Brent/ICE 79,97 80,15 -0,2% -0,18 +6,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise für die Ölsorten WTI und Brent fielen zeitweise um bis zu rund 2 Prozent. Hintergrund dürfte die Ankündigung des neuen US-Präsidenten sein, massiv auf fossile Energien setzen zu wollen, mithin die Ölförderung auszuweiten. Dazu will er unter anderem Umweltauflagen lockern.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.724,61 2.708,53 +0,6% +16,09 +3,8% Silber (Spot) 30,63 30,58 +0,2% +0,06 +6,1% Platin (Spot) 945,85 946,15 -0,0% -0,30 +4,3% Kupfer-Future 4,30 4,32 -1,7% -0,07 +6,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wenig Bewegung gab es beim Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich gut behauptet bei 2.708 Dollar. Als sicherer Hafen sei das Edelmetall nach der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas aktuell weniger gefragt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BHP

