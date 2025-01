CHEMNITZ (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz strebt eine Förderung für Elektroautos an, die in Deutschland hergestellt werden. "Dafür braucht es das Okay der EU-Kommission - eine europaweite Lösung wäre am besten", sagte der SPD-Politiker der "Freien Presse".

"Der Kauf von Elektroautos lässt sich nicht einfach verordnen", führte Scholz aus. Die Modelle müssten die Verbraucherinnen und Verbraucher überzeugen. Die Autohersteller würden nun aber mehr und mehr Fahrzeuge anbieten, die ausgereifter und günstiger seien. "Das macht mich zuversichtlich, was die Zukunft des E-Autos angeht."

Scholz machte zudem deutlich, dass das Rennen um das Kanzleramt bei der Bundestagswahl am 23. Februar aus seiner Sicht noch nicht entschieden sei. "Schon bei der Bundestagswahl 2021 hat die SPD alle überrascht und gewonnen. Darauf setze ich", sagte er. In der Demokratie bestimmten nicht Meinungsforscher, wie das Land regiert werde, sondern die Bürgerinnen und Bürger./cki/DP/mis