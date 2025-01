Berlin (ots) -Ab 1. Februar 2025 übernimmt Dr. Verena Buchinger-Kähler (39), Urenkelin des Begründers der modernen Fastenheilkunde Dr. Otto Buchinger, die ärztliche Leitung der renommierten Buchinger Wilhelmi-Klinik am Bodensee.Die Klinik, die seit über 70 Jahren besteht, ist weltweit für ihre Kompetenz in der Fastenheilkunde bekannt.Leonard Wilhelmi (37), Geschäftsführender Direktor der Klinik, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die kompetente Verstärkung im medizinischen Bereich. Mit Dr. Verena Buchinger tritt ein weiteres Mitglied der Familie in der vierten Generation in die aktive Leitung von Buchinger Wilhelmi ein."Dr. Verena Buchinger-Kähler bringt eine beeindruckende berufliche Laufbahn mit. Bereits in ihrer Jugend beschäftigte sie sich intensiv mit Themen wie Stoffwechselstörungen und Naturheilverfahren. Ihr Berufswunsch, Ärztin zu werden, stand früh fest. Vor ihrer Facharztausbildung sammelte sie umfangreiche internationale Erfahrungen in Allgemeinmedizin, Kinderonkologie und Notfallmedizin. Sie hat wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und Fachvorträge gehalten.Neben ihrer Expertise in Naturheilverfahren liegt ihr Fokus auf modernen Ansätzen wie der Mind-Body-Medizin und der orthomolekularen Medizin. Nach ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Leiterin der Buchinger-Klinik in Bad Pyrmont freut sie sich nun auf die Zusammenarbeit mit dem Team am Bodensee. Dr. Verena Buchinger-Kähler erklärt:"Ich freue mich sehr auf das hochqualifizierte und engagierte Ärzte-Team sowie auf den Austausch mit Patienten aus aller Welt."Die Entscheidung, ihren Lebensmittelpunkt nach Überlingen am Bodensee zu verlegen, wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und privaten Gründen beeinflusst.Buchinger Wilhelmi: Eine Heilfasten-Klinik mit internationalem RenommeeDie Buchinger Wilhelmi-Klinik beschäftigt an ihren beiden Standorten Überlingen (Deutschland) und Marbella (Spanien) insgesamt ca. 600 Mitarbeitende aus 36 Ländern. Für das Wohlbefinden der internationalen Klientel sind 20 festangestellte Ärztinnen und Ärzte sowie 80 Therapeutinnen und Therapeuten tätig.Ein zentraler Aspekt der Arbeit von Buchinger Wilhelmi ist die wissenschaftliche Erforschung und Weiterentwicklung des modernen Buchinger Heilfastens. Die Klinik kooperiert mit renommierten Universitäten und erstellt Studien, die in der Fachwelt große Beachtung finden.https://www.buchinger-wilhelmi.com/wissenschaft/Pressekontakt:MACCSMedia and Communication Consulting Services GmbHReinhardtstraße 41 10117 BerlinE-Mail: mail@maccs.euTelefon: +49 (0)30-284 726 04Original-Content von: Buchinger Wilhelmi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172631/5953284