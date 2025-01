NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre jüngste Verlustserie angeknüpft. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März fiel um 37 Cent auf 79,79 US-Dollar. Für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar wurden zuletzt 77,24 Dollar gezahlt. Das waren 64 Cent weniger als am Vortag.

Im Zuge seiner Amtseinführung hatte der neue US-Präsident Donald Trump seine drastischen Pläne in der Energiepolitik der Vereinigten Staaten bekräftigt. Er werde einen nationalen Energienotstand ausrufen und massiv auf die Öl- und Gasproduktion setzen, sagte Trump während seiner Antrittsrede. "Wir werden wieder eine reiche Nation sein, und es ist das flüssige Gold unter unseren Füßen, das uns dabei helfen wird."

Diese Äußerungen untermauerte die Erwartungen am Ölmarkt eines weiterhin recht hohen Angebots. In den vergangenen Tagen hatte bereits die Aussicht auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas und schließlich deren Umsetzung für eine gewisse Entspannung am Ölmarkt gesorgt. Zuvor hatten noch neue Sanktionen der USA gegen Russlands Energiewirtschaft die Ölpreise deutlich nach oben getrieben. Zumindest ein Teil dieses Preisanstieges ist mittlerweile wieder dahin.