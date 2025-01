Integral Metals bereitet sich auf die Exploration der Projekte KAP und Burntwood für 2025 vor

Calgary, Alberta, 21. Januar 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das "Unternehmen" oder "Integral") freut sich, seine umfassenden Explorationspläne für 2025 bekannt zu geben, die sich auf die Projekte KAP und Burntwood beziehen. Diese Programme spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, sein Portfolio an Explorationsprojekten mit Potenzial für Seltenerdmetall- (REE) und kritische Mineralvorkommen durch gezielte Feldarbeiten und innovative Methoden auszubauen.

Das Projekt KAP

Das in den kanadischen Northwest Territories gelegene Projekt KAP ist das Aushängeschild des Explorationsportfolios von Integral. Auf Grundlage früherer Erfolge plant das Unternehmen, im Frühsommer ein Programm mit eingehenden Bodenprobenahmen einzuleiten. Die Ergebnisse dieses Programms werden zur Ausrichtung einer anschließenden Bohrkampagne dienen, die darauf abzielt, vorrangige Zink-Gallium-Germanium-Ziele zu erproben und das Mineralisierungspotenzial des Projekts weiter abzugrenzen.

Das Projekt Burntwood

Das Projekt Burntwood in Manitoba bietet weiterhin spannende Möglichkeiten für die auf REE ausgerichtete Exploration innerhalb des vor kurzem entdeckten Syenit-Karbonatit-Systems Burntwood. Integral will Anfang dieses Jahres zunächst ausgewählte Claims innerhalb seines genehmigten Explorationsgebiets abstecken. Das Unternehmen sieht außerdem den Ergebnissen der im Sommer 2024 entnommenen geochemischen, geomikrobiologischen und biogeochemischen Proben mit Spannung entgegen. Ihre Analyse wird das Verständnis der Mineralisierung in diesem Gebiet verbessern. Während des kommenden Sommers werden sich die Explorationsbemühungen auf die weitere Untersuchung des Syenit-Karbonatit-Komplexes und die Erkundung des breiteren Explorationsgebiets im Hinblick auf mögliche neue unentdeckte Vorkommen konzentrieren.

"Wir freuen uns, diese Initiativen in unserem gesamten Portfolio im Jahr 2025 in Angriff zu nehmen", so Paul Sparkes, CEO von Integral. "Jedes Projekt bietet einzigartige Möglichkeiten, die kritische Mineralexploration voranzutreiben und auf dem Erfolg unserer bisherigen Arbeiten aufzubauen. Die Ergebnisse der diesjährigen Programme werden dazu beitragen, die nächsten Schritte unserer Explorationsstrategien zu gestalten, und wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres aktuelle Informationen über unsere Fortschritte bereitzustellen."

QUALIFIZIERTER SACHVERSTäNDIGER

Jared Suchan, VP of Exploration des Unternehmens, und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Integral Metals setzt sich weiterhin für verantwortungsvolle Explorationspraktiken ein und pflegt enge Beziehungen zu lokalen Gemeinden, Interessengruppen und Rechteinhabern, um das Potenzial seiner Projekte zu erschließen.

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories und Manitoba, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Explorationspläne des Unternehmens und der erwarteten Ergebnisse im Hinblick auf das Konzessionsgebiet KAP und das Konzessionsgebiet Burntwood.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap und das Konzessionsgebiet Burntwood konzentrieren wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE und der Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78148Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78148&tr=1



