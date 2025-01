In der südwestenglischen Stadt Plymouth werden in diesem Jahr 50 elektrische Doppeldeckerbusse von Wrightbus in Betrieb gehen. Plymouth Citybus, Busunternehmer und Teil der Go-Ahead Group, wird damit fast die Hälfte seiner Flotte durch strombetriebene Doppeldeckerbusse ersetzen. Die neuen Elektrobusse kommen in zwei Chargen in Plymouth an - die ersten 25 im Sommer und 25 weitere anschließend bis Ende 2025 - und werden größtenteils auf den Linien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...