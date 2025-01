Hannover (ots) -Die steigende Zahl älterer Menschen führt zu einem regelrechten Boom im Pflegeimmobilienmarkt - für Anleger ist das eine Chance. Doch oft fehlt das Wissen, wie man in diesem Bereich sinnvoll investieren kann. Unsicherheit über die Rentabilität und die richtige Strategie hält viele potenzielle Investoren zurück.Langfristige Pachtverträge und staatliche Refinanzierung machen diese Investitionen besonders attraktiv - aber es gibt auch viel Schrott auf dem Markt, den Anleger kennen müssen. Warum Investments in Pflegeimmobilien sich lohnen können und worauf es zu achten gilt, erfahren Sie in diesem Beitrag.Pflegeimmobilien: Stabilität und Chancen durch den demografischen WandelDer demografische Wandel verändert unsere Gesellschaft grundlegend - vor allem, wenn es um das Thema Pflege geht. In Deutschland wächst die Zahl älterer Menschen stetig, und damit steigt auch der Bedarf an Pflegeeinrichtungen. Das hat Pflegeimmobilien zu einer der spannendsten Anlageoptionen gemacht. Trotzdem halten sich viele Investoren zurück, weil sie unsicher sind, ob die Angebote wirklich seriös und rentabel sind. Dabei bieten diese Immobilien nicht nur stabile Renditen, sondern auch die Chance, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun.Warum Pflegeimmobilien eine attraktive Investition sind1. Demografischer Wandel als langfristige ChanceDie Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wird laut Prognosen bis 2040 auf bis zu sechs Millionen ansteigen. Diese stetig wachsende Nachfrage macht Pflegeimmobilien zu einem der zukunftssichersten Investments auf dem Markt. Anleger, die frühzeitig in diese Anlageklasse investieren, sichern sich nicht nur eine stabile und langfristig zuverlässige Einnahmequelle, sondern tragen auch aktiv dazu bei, den steigenden Pflegebedarf zu decken. Das verschafft ihnen einen strategischen Vorteil in einem Markt, dessen Wachstum nahezu garantiert ist.2. Sicherheit durch langfristige PachtverträgeEiner der größten Vorteile von Pflegeimmobilien sind die langfristigen, indexierten Pachtverträge, die üblicherweise Laufzeiten von 20 bis 30 Jahren haben. Diese Verträge, oft mit erfahrenen Betreibern wie dem Deutschen Roten Kreuz abgeschlossen, garantieren Anlegern verlässliche Mieteinnahmen - auch bei Leerstand. Sollte ein Bewohner einmal nicht zahlen können, greift das deutsche Sozialgesetzbuch, das eine vollständige Refinanzierung der Pflegekosten sicherstellt. Für Anleger bedeutet das maximale Planbarkeit und ein verlässliches Sicherheitsnetz, das kaum eine andere Immobilienform bietet.Zusätzlich profitieren Investoren von steuerlichen Vorteilen. Neubau-Pflegeimmobilien bieten durch das Wachstumschancengesetz attraktive Abschreibungsmöglichkeiten, darunter fünf Prozent degressive AfA sowie fünf Prozent Sonder-AfA (§ 7b EStG). Für Bestandsimmobilien ermöglichen Sondergutachten eine Abschreibung innerhalb von nur 14 Jahren. Darüber hinaus können Anleger durch den Kauf solcher Immobilien erhebliche Steuerrückerstattungen erzielen.3. Gesellschaftlichen Mehrwert schaffenPflegeimmobilien bieten Anlegern nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch die Möglichkeit, gesellschaftlich relevante Ziele zu unterstützen. In einer alternden Gesellschaft wächst der Bedarf an Pflegewohnraum stetig. Wer in Pflegeimmobilien investiert, trägt direkt dazu bei, diesen Bedarf zu decken und pflegebedürftigen Menschen ein lebenswertes Zuhause zu ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen anderen Anlageformen wird hier privater Vermögensaufbau mit einem echten Mehrwert für die Gesellschaft kombiniert. Dieser soziale Aspekt macht Pflegeimmobilien zu einer besonders sinnvollen Investition, die nicht nur finanziellen Gewinn bringt, sondern auch einen positiven Beitrag leistet.Fazit: Eine Investition mit Zukunft und VerantwortungPflegeimmobilien vereinen finanzielle Stabilität, steuerliche Vorteile und gesellschaftlichen Mehrwert wie kaum eine andere Anlageform. Der demografische Wandel sorgt für eine langfristig hohe Nachfrage, während staatliche Sicherheiten und langfristige Pachtverträge die Rentabilität garantieren. Hinzu kommt, dass Pflegeimmobilien im Vergleich zu anderen Immobilienarten pflegeleicht sind, da die Instandhaltung und Vermietung von den Betreibern übernommen wird. Für Anleger, die eine nachhaltige, zukunftssichere und verantwortungsbewusste Investitionsmöglichkeit suchen, stellen Pflegeimmobilien eine ideale Wahl dar.Über Nico NiemeierDiplom-Kaufmann Nico Niemeier ist erfahrener Investor im Bereich Pflegeimmobilien und ehemaliger Banker der Deutschen Bank. Er bietet fundierte Beratung bei der Auswahl und Finanzierung von Pflegeimmobilien, basierend auf umfassender Marktkenntnis und langjähriger Expertise. Mehr Informationen unter unter https://www.pflegeimmobilien-niemeier.de/ und https://nico-niemeier.de/