Die europäischen Apfelbestände sinken das 3. Jahr in Folge und liegen auf dem niedrigsten Stand seit 7 Jahren, so berichtet Vilt.be. Dies basiert auf den neuesten Daten der World Apple and Pear Association (WAPA). Der Gesamtbestand wird auf knapp 4,3 Millionen Tonnen geschätzt. Bildquelle: Pixabay Der gesamte europäische Apfelbestand betrug am 1. Dezember 2024 4.260.553...

