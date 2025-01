Berlin (ots) -- One-Stop-Lösung für Verbraucherrecht: Fluggast-, Arbeits-, Verkehrs-, Pauschalreiserecht sowie Durchsetzung der Mietpreisbremse (Berlin)- Weitere Rechtsgebiete werden folgen- Kostenlose Ersteinschätzung in zahlreichen Rechtsgebieten- Erfolgreiche und individuelle Kundenlösung durch mehr als 15 Jahre Erfahrung und Einsatz von KI sowie datengesteuerter TechnologieVerbraucherrechte sind heute so wichtig wie nie zuvor, doch der Zugang zu rechtlichem Beistand bleibt oft eine Herausforderung: Juristischer Fachjargon, aufwendiger Papierkram und Intransparenz machen es vielen Verbrauchern schwer, ihre Ansprüche durchzusetzen. Um diese Hürden zu überwinden und noch mehr Menschen den Zugang zu Rechtsdienstleistungen zu erleichtern, hat das Team von Flightright "Allright" gegründet. Das neue LegalTech-Portal macht Rechtsdienstleistungen einfach, digital und kundenorientiert für alle zugänglich: die One-Stop-Lösung für Verbraucherrecht.Rechtsprobleme lösen - so einfach, wie online das passende Hotel zu buchenMit Allright wird der Umgang mit Rechtsproblemen so unkompliziert wie die Online-Buchung eines Hotels - schnell, effizient und ohne unnötige Formalitäten. Das LegalTech-Portal setzt neue Maßstäbe in der Durchsetzung von Verbraucherrechten und bietet rechtliche Unterstützung in den Bereichen Fluggast-, Arbeits-, Verkehrs- und Pauschalreiserecht sowie in der Durchsetzung der Berliner Mietpreisbremse.In wenigen Schritten können Verbraucher ihre Rechtsangelegenheiten digital einreichen, prüfen lassen und durchsetzen. Anstatt mühsam den passenden Fachanwalt zu suchen, finden Privatpersonen bei Allright alles aus einer Hand.Einfacher und volldigitaler Zugang, persönlicher ServiceAllright ist die Antwort auf die Bedürfnisse von Verbrauchern, die qualifizierte Unterstützung in Rechtsangelegenheiten suchen. Dabei macht das Unternehmen sich die mit Flightright gesammelte Expertise zunutze, seit 15 Jahren Fluggastrechte durchzusetzen. Zudem arbeitet es in den Bereichen Arbeits-, Verkehrs- sowie Mietrecht mit den Fachanwälten der zur Allright Group gehörenden Partnerkanzlei Chevalier zusammen. Ob außergerichtliche Einigungen, Rechtsberatung oder anwaltliche Vertretung - bei Allright finden Verbraucher passgenaue Lösungen für ihr Rechtsproblem und können auf hohe Erfolgsquoten bei der Durchsetzung von Rechtsangelegenheiten vertrauen.Transparente Kosten und faire PreiseTransparenz ist bei Allright entscheidend. Kunden erhalten rechtliche Hilfe zu einem fairen Preis - ohne versteckte Kosten. Abhängig von Rechtsgebiet und Kundenwunsch bietet Allright unterschiedliche Bezahlmodelle an, wie etwa die Prozessfinanzierung per Erfolgsprovision oder Pauschaltarife. Darüber hinaus kann in einigen Fällen auch die Rechtsschutzversicherung zur Kostenübernahme einbezogen werden. Kunden von Allright erfahren von Anfang an, welche Kosten auf sie zukommen, und werden über jeden Schritt transparent informiert.Kontinuierliche Erweiterung und langjährige ErfahrungNachdem Allright zunächst mit einer Beta-Version gestartet ist, werden die bestehenden Rechtsgebiete Fluggastrecht, Verkehrsrecht und Arbeitsrecht nun um Pauschalreiserecht sowie die Durchsetzung der Berliner Mietpreisbremse erweitert und zudem kontinuierlich ergänzt, um langfristig Services für alle Rechtsprobleme von Verbrauchern anzubieten. Das Ziel ist es, Verbrauchern genau die Lösungen zu ihren Rechtsproblemen zu bieten, die sie brauchen - einfach, modern und volldigital."Mit Flightright haben wir die Rechtsbranche erfolgreich revolutioniert und das führende Fluggastrechteportal in Deutschland entwickelt. Mit dem LegalTech-Portal Allright revolutionieren wir den Rechtsmarkt ein weiteres Mal. Aufbauend auf unsere Expertise bieten wir Verbrauchern die passenden Lösungen für unterschiedliche Rechtsprobleme. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr Menschen in mehr Bereichen dabei zu helfen, ihre Rechte durchzusetzen", sagt Dr. Jan-Frederik Arnold, CEO von Flightright sowie Allright.Über AllrightAllright ist ein LegalTech-Portal zur Durchsetzung von Verbraucherrechten und bietet Verbrauchern hochwertige juristische Expertise sowie Unterstützung in mehreren Rechtsgebieten an. Allright möchte es Verbrauchern künftig noch einfacher machen, ihre Rechte effektiv geltend zu machen und setzt dabei auf eine transparente Kostenstruktur. Hinter Allright steht die Allright Gruppe, die aus der Flightright GmbH und ihren Tochtergesellschaften sowie der Partnerkanzlei Chevalier Rechtsanwaltsgesellschaft mbH besteht. Mit der Expertise der letzten 15 Jahre möchte Allright noch mehr Menschen Unterstützung in Rechtsangelegenheiten anbieten und dabei helfen, ihre Rechte erfolgreich durchzusetzen.Pressekontakt:Lena Knoblauchpresse@allright.de0152 54633145Original-Content von: Allright Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178351/5954122