Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein neues milliardenschweres Infrastrukturprojekt für sogenannte "Künstliche Intelligenz" (KI) mit dem Titel "Stargate" angekündigt. So sollen etwa "kolossale Datenzentren" gebaut werden, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Zuvor hatte er ein Dekret seines Vorgängers Joe Buden außer Kraft gesetzt, mit dem unter anderem Diskriminierung durch KI-Anwendungen verhindert und die Privatsphäre geschützt werden sollte.Die ursprünglichen Kapitalgeber von Stargate sind der japanische Medienkonzern Softbank, ChatGPT-Entwickler OpenAI, Softwarehersteller Oracle und MGX. Zunächst sollen von den beteiligten Unternehmen 100 Milliarden Dollar in das Projekt investiert werden, in den kommenden Jahren sollen 400 weitere Milliarden folgen. Softbank soll die finanzielle und OpenAI die operative Verantwortung tragen. Als weitere Technologiepartner sind die Chiphersteller und -entwickler Arm und Nvidia sowie Softwareriese Microsoft an Bord.Trump erklärte, mit dem Projekt solle die Technologie in den USA bleiben. Er verspricht sich davon 100.000 Jobs. Mit Notfalldeklarationen will der US-Präsident den Bau der Datencenter unterstützen.