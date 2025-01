Oy-Mittelberg (ots) -Zum Jahresbeginn hinterfragen viele ihre Lebensgewohnheiten - von der Ernährung über das Bewegungspensum bis hin zum Zustand ihrer Seele. Wer Ballast abwerfen und neue Kraft schöpfen möchte, sollte zur Unterstützung auf ätherische Öle setzen. Sie erleichtern eine effektive Entgiftung und helfen uns, Fastenkuren besser durchzustehen oder beim Meditieren neue Gelassenheit zu gewinnen. Für alle, die jetzt durchstarten wollen, haben die Aromatherapie-Expert*innen von Primavera hier die besten Tipps zusammengestellt."Die Liste reinigend wirkender ätherischer Öle ist lang", weiß die Aromatherapieexpertin, Buchautorin und international tätige Fachreferentin Anusati Thumm: "Allein bei den Zitrusölen gibt es einige: Grapefruit aktiviert und strafft die Haut, Orange unterstützt das Immunsystem und schenkt Selbstvertrauen, Zitrone regt den Zellstoffwechsel an und stimuliert den Geist."Die ätherischen Öle sollten dabei niemals pur, sondern immer mit einem neutralen Pflegeöl als Trägersubstanz - wie kaltgepresstes Mandel- oder Sesamöl - und in sparsamer Dosierung gemischt werden. Im Zusammenspiel mit Bio-Pflegeölen können solche Anwendungen Detox-Kuren wirksam unterstützen, indem sie die Ausscheidung von unerwünschten Stoffen erleichtern, die Zellerneuerung anregen und die Selbstheilungskräfte des größten menschlichen Entgiftungsorgans, der Haut, aktivieren.Das Besondere daran: Ätherische Öle wirken stets "doppelt", nämlich auf Körper und Geist. So beschleunigt eine entsprechende Massage mit einem selbstgemischten Körperöl den Abtransport von Lymphflüssigkeit und regt den Stoffwechsel an. Auf psychischer Ebene wirken sich die duftenden und über die Haut aufgenommenen Öle gleichzeitig positiv auf unsere Stimmung aus. "Je nach Profil des verwendeten ätherischen Öls kann dies eine beruhigende, anregende oder stimmungshebende Wirkung sein", so Thumm.Duftlampe, Dampfbad, Fußbad: So abwechslungsreich kann Detoxing seinDetoxing mit ätherischen Ölen erfordert keine spezielle Ausstattung. Ein entschlackendes Fußbad ist in jeder Wanne möglich. Was viele nicht wissen: Über die Fußsohle kann der Körper Giftstoffe besonders effektiv ausscheiden. Für die Gesichtshaut bieten sich Dampfbäder mit ätherischen Ölen an. In der Duftlampe eingesetzt, wirken die kostbaren ätherischen Öle wohltuend auf unser Gemüt und setzen innere Prozesse - etwa zur Neuorientierung - in Gang.DIY-Körperpeeling Detox10 ml Mandelöl2 EL Rohrzucker3 Tropfen Grapefruit bio2 Tropfen Lavendel fein bioGrapefruit, Lavendel und Mandelöl vermischen. Zum Zucker geben und gut verrühren. Auf die feuchte Haut geben und in kreisenden Bewegungen einmassieren. Abduschen und trocken tupfen, so dass das Mandelöl auf der Haut bleibt und die Pflege danach ersetzt. Eine heiß-kalte Wechseldusche fördert die Durchblutung zusätzlich und strafft die Haut.Aromatherapie mit Leberwickeln und FastenkurenAls zentrales Entgiftungsorgan spielt die Leber beim Detoxing eine große Rolle. Egal, ob während Detox- oder Fastenkuren oder einfach für zwischendurch: Wirkungsvoll in ihrer Funktion unterstützen kann man sie am besten mit Einreibungen mit Rosmarin verbenon in Sesamöl. Sesamöl wird traditionell für verschiedene Kuranwendungen im Ayurveda oder beim Fasten verwendet. Ätherisches Ingweröl regt zusätzlich die Verdauung an.Unterstützender Leber-Wickel bei Detox- oder Fastenkuren50 ml Sesamöl5 Tropfen Rosmarin verbenon5 Tropfen IngwerDie ätherischen Öle in dem Sesamöl mischen und schwenken. Detox-Öl unterhalb des rechten Rippenbogens auftragen. Einen Waschlappen in heißem Wasser tränken, gut auswringen und auf den Rippenbogen legen. Danach mit dem trockenen Handtuch abdecken und mit einer Wärmflasche oder einem Kirschkernkissen warmhalten. Eine Ruhepause einlegen, um dem Körper eine Auszeit zu gönnen. Das Detox-Öl kann auch regelmäßig einen Monat lang immer nach dem Essen oder am Abend aufgetragen werden, um die Leberfunktion zu unterstützen."Das intensive Dufterlebnis dieses wirkungsstarken Leberwickel-Rezeptur-Trios ist nicht zu unterschätzen", sagt Thumm: "Schon beim Einreiben wird die Kraft der Pflanze spürbar. Die bewusste Ruhesequenz lässt uns den Blick nach innen wenden."Bei Fastenkuren besser durchhaltenWenn man fastet, kann man gerade zu Beginn schnell müde und schlapp werden. Wer sich dann schwertut, die Fastenkur durchzuhalten, findet in der Natur gute Unterstützung. Ätherisches Lorbeerblätteröl hilft, Veränderungen durchzuhalten und den Lymphfluss anzuregen. Ätherisches Öl aus Zeder gibt Kraft, Grapefruit verleiht Leichtigkeit."Durchhalte-Öl" bei Fastenkuren30 ml Mandelöl bio5 Tropfen Lorbeerblätter bio5 Tropfen Grapefruit bio3 Tropfen Zeder bioDie Mischung möglichst täglich morgens und abends rund um den Solarplexus und auf dem unteren Rücken einmassieren.Ätherische Öle für die MeditationspraxisIn unserer schnelllebigen Zeit kann es wohltuend sein, ab und zu vollkommen zur Ruhe zu kommen und mit seinem Innersten in Kontakt zu treten. Um diesen Zustand zu erreichen, hilft die jahrtausendealte Tradition des Meditierens. "Die aromatischen Düfte ätherischer Öle können unser Bewusstsein schnell auf ein höheres Niveau heben", sagt Anusati Thumm. Aufgrund ihrer transformativen Kraft besonders geeignet sind Weihrauch, Sandelholz oder Ysop. Wer es gerne gebrauchsfertig haben möchte, kann auf die klar-fruchtig duftende Yoga Flow Serie vertrauen. Myrte, Grapefruit und Sandelholz wirken klärend und reinigend. Das Raumspray bio Spaceclearing duftet würzig-herb und hat einen reinigenden Ansatz.Der Bio- und Aromatherapie-Pionier Primavera aus dem Allgäu, der auch hochwertige Naturkosmetik mit pflanzlichen Wirkstoffkomplexen für die Gesichts- und Körperpflege im Sortiment hat, ist als Innovationsführer geehrt worden. Die prämierten Unternehmen werden im Rahmen einer Jahres-Kampagne auf welt.de vorgestellt.Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/5954152