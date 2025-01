München (ots) -Sparen und Anlegen für die Altersvorsorge darf nach Meinung der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag nicht durch zusätzliche Abgaben belastet werden. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag soll am Mittwoch im Plenum beschlossen werden und listet eine Reihe von Vorschlägen auf, wie besonders junge Sparerinnen und Sparer zum Investieren motiviert werden können.Der Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek fordert:"Bayern muss auf Bundesebene aktiv für attraktivere Rahmenbedingungen für Aktien-, Fonds- und ETF-Sparer eintreten. Wir brauchen wirksame Anreize, um den Vermögensaufbau für die Alterssicherung attraktiv zu fördern. Hier sollten wir weitere Steuerfreistellungen prüfen, zum Beispiel wenn langfristig privat gehaltene Aktien im Rahmen der Altersvorsorge veräußert werden oder wenn langfristige Kapitallebensversicherungen Erträge abwerfen. Sozialabgaben auf Kapitalerträge sind hingegen der falsche Weg und eine Bremse für die dringend benötigte private Altersvorsorge! Robert Habecks Pläne waren eine Attacke auf die Sparguthaben der Bevölkerung und vor allem für die kleinen Sparer ein Debakel. Durch diese ständigen Schnellschüsse verlieren die Menschen das Vertrauen in die Politik. Ja, die Sozialsysteme sind an ihren Grenzen. Helfen würde hier aber vor allem eine Wirtschaftspolitik, die Investitionen fördert und eine echte Reform des Sozialstaats. Wir brauchen große Lösungen statt Flickschusterei auf Kosten der Sparer."Maximilian Böltl, Vorsitzender der AG Junge Gruppe:"Obwohl die durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt in den letzten 20 Jahren bei über acht Prozent lag, weiß mehr als ein Viertel der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland nicht, was eine Aktie ist. Aktien, Fonds und ETFs sind eine ideale Möglichkeit, auch Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen an Unternehmenserfolgen zu beteiligen. Partizipativ und demokratisch. Das müssen wir besonders in Schule und Erwachsenenbildung stärker vermitteln. Auch Anlagemöglichkeiten in staatlichen Fonds, höhere Freibeträge oder begleitetes Investieren für Jugendliche könnten Möglichkeiten sein, um mehr Menschen an Unternehmenserfolgen teilhaben zu lassen."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5954146