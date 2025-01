Der DAX kann am Mittwoch ein neues Rekordhoch erklimmen. Doch was bewegt den deutschen Leitindex trotz aller Unsicherheit? Außerdem im Fokus der Anleger heute: Die Aktien von Schaeffler und Evotec. Nach einem Tag Pause hat der DAX am Mittwoch die Rekordjagd wieder aufgenommen. In den ersten Handelsminuten erklomm der deutsche Leitindex die fünfte Höchstmarke in sechs Börsentagen. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 21.180 Punkte nach oben. Damit steht ...

