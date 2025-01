Madrid (ots/PRNewswire) -Präsentiert auf der FITUR 2025 ein Programm zur Reform und Umgestaltung der wichtigsten UN-AgenturErhält wichtige Unterstützung durch das African Tourism BoardUnter dem Motto "reformieren, um zu transformieren, vereinen, um zu wachsen" hat Harry Theoharis diese Woche auf der Tourismuskonferenz FITUR in Madrid offiziell seine Kandidatur für das Amt des Generalsekretärs von UN Tourism vorgestellt.Theoharis, der auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der organisatorischen und technologischen Umgestaltung des öffentlichen Sektors zurückblicken kann, wird seine Initiativen zur Verbesserung der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der Effizienz von UN Tourism vorstellen, um den Mitgliedsstaaten und der globalen Tourismusgemeinschaft einen größeren Nutzen zu bringen.Bei der Vorstellung seiner Kandidatur sagte Herr Theoharis: "Gemeinsam werden wir den UN-Tourismus erfolgreich und zielgerichtet gestalten: eine gerechte, integrative und regenerative Kraft für das Gute, die ihre Mitgliedstaaten wirklich vertritt und positive Veränderungen im gesamten Sektor vorantreibt".Herr Theoharis stellt sich als Brückenbauer vor, der entschlossen ist, die Leitung von UN Tourism wieder in die Hände der Mitglieder zu legen, indem er die Fragen der Transparenz und der Spaltungen zwischen den Mitgliedstaaten anspricht, die die Arbeit und Glaubwürdigkeit von UN Tourism in den letzten Jahren untergraben haben: "UN Tourism ist eine Organisation der Vereinten Nationen, und der Generalsekretär muss die Interessen der Mitglieder vor seine eigenen stellen. Ich werde dafür sorgen, dass die Leitungsorgane ihre Aufgaben ungehindert erfüllen und die Mitgliedstaaten vereinen und befähigen, mutige Maßnahmen für gemeinsamen Wohlstand zu ergreifen und unseren Beitrag zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu maximieren.Die erste Priorität von Herrn Theoharis als Generalsekretär wird die Reform der Organisation sein, um mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Erreicht werden soll dies durch eine Reihe von Initiativen zur Festlegung klarer, messbarer Governance-Standards und Kennzahlen, zur Veröffentlichung regelmäßiger Berichte, zur Durchführung unabhängiger Prüfungen und zur Einrichtung einer zentralen, öffentlich zugänglichen Plattform, die Echtzeitdaten zu Projektergebnissen, finanzieller Leistung und Fortschritten im Vergleich zu den Zielen liefert.Das Programm und die Schlüsselinitiativen von Herrn Theoharis haben bereits begeisterte Unterstützung von Mitgliedsstaaten und multilateralen Tourismusorganisationen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten erhalten. Letzte Woche gab das Afrikanische Fremdenverkehrsamt (https://africantourismboard.africa/) offiziell seine Unterstützung für Harry Theoharis als Kandidat für das Amt des Generalsekretärs der UN-Tourismusorganisation bekannt. Das Engagement von Theoharis in Afrika konzentriert sich auf die Förderung von Investitionen, Bildung und Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Steigerung des weltweiten Marktanteils des Kontinents im Tourismus. Da das touristische Potenzial Afrikas weiter wächst, sieht das Afrikanische Fremdenverkehrsamt in Theoharis eine Schlüsselfigur, um die Interessen des Kontinents auf globaler Ebene zu vertreten.In dieser Woche wird er während der FITUR in Madrid mit Tourismusministern aus vielen anderen Ländern zusammentreffen: "Ich freue mich darauf, viele meiner Kollegen aus den Mitgliedsstaaten zu treffen, wenn wir in Madrid gemeinsam das 50-jährige Bestehen der UN-Tourismusorganisation feiern. Als weltweite Referenz für vorbildliche Verfahren im Tourismus und als Sitz von UN Tourism hat Spanien unserer globalen Gemeinschaft viel zu bieten, und ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit zwischen UN Tourism und dem Gastgeberland zu verstärken".Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2602530/Harry_Theoharis.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/harry-theoharis-gibt-seine-kandidatur-fur-das-amt-des-un-generalsekretars-fur-tourismus-bekannt-302357303.htmlPressekontakt:cpomeroy@hopscotchgroupe.comOriginal-Content von: Office Harry Theoharis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101242/100928084