DJ MÄRKTE USA/Börsen mit Aufschlägen - Netflix springen um 13%

DOW JONES--Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag ist die Wall Street am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,2 Prozent höher bei 44.117 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,5 Prozent zu und der Nasdaq-Composite steigt um 0,9 Prozent. Am Dienstag kam an der Börse gut an, dass der neue US-Präsident Donald Trump nach seiner Amtseinführung zunächst darauf verzichtete, höhere Einfuhrzölle zu verhängen.

Die Amtsübernahme steht auch weiter im Fokus der Märkte. Trump hat bereits Dutzende von Durchführungsverordnungen unterzeichnet. Während seine allgemeine Vision von Handel, Deregulierung und Steuersenkungen klar sei, werde viel von den Details abhängen und wie sie umgesetzt würden, heißt es aus dem Markt.

Am Dienstag signalisierte Trump, dass er bei den Zöllen vorsichtig vorgehen wird - eine seiner ersten Anordnungen besagt, dass die USA ihre Handelspolitik überprüfen werden, anstatt sofort neue Zölle auf den Handel zu erheben. Das könnte sich aber schnell ändern, denn die Anordnung legt auch den Grundstein für spätere Maßnahmen.

Konjunkturseitig wird kurz nach Handelsbeginn der Index der Frühindikatoren für Dezember veröffentlicht. Ökonomen erwarten hier einen leichten Rückgang. Zudem läuft die Berichtssaison munter weiter.

Netflix mit Kurssprung - Oracle von KI-Investitionen beflügelt

Unter den Einzelwerten macht die Aktie von Netflix einen Sprung um 12,8 Prozent nach oben. Netflix hat im vierten Quartal 2024 so viele neue Abonnenten gewonnen wie nie zuvor in der Geschichte des Streaming-Riesen. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen des Marktes. Auch Umsatz und Gewinn fielen höher aus als angenommen. Netflix will seine Beliebtheit nutzen, um Preiserhöhungen in den USA durchzusetzen, und hob die Umsatzprognose an.

Die Aktie von Oracle klettert um 6,6 Prozent, nachdem der ChatGPT-Betreiber OpenAI ein Joint Venture für künstliche Intelligenz mit Oracle, SoftBank Group und MGX angekündigt hat. Das Joint Venture, bekannt als Stargate, wird Datenzentren für OpenAI bauen. Die Unternehmen investieren zunächst 100 Milliarden Dollar und planen, in den nächsten vier Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar zu investieren. Die Aktie des Chipriesen Nvidia liegt 3,2 Prozent im Plus.

Johnson & Johnson (-3,7%) hat mit Zahlen für das Schlussquartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Umsatzausblick für 2025 blieb jedoch hinter den Markterwartungen zurück.

Procter & Gamble (+3,2%) hat im zweiten Quartal 2024/25 etwas mehr umgesetzt als erwartet, da die Absatzmengen in bestimmten Segmenten zunahmen.

United Airlines hat für das vierte Quartal hohe Gewinne und Umsätze ausgewiesen und mit den Prognosen für das erste Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie der Luftfahrtgesellschaft gewinnt 3,1 Prozent.

Der US-Versicherungskonzern Travelers (+3,4%) hat im vierten Quartal den Nettogewinn dank höherer Versicherungsprämien und Kapitalerträge spürbar gesteigert. Abbott Laboratories (+0,8%) hat im Schlussquartal einen etwas geringeren Umsatz als erwartet erzielt, was zum Teil auf eine geringere Nachfrage nach Covid-19-Testprodukten zurückzuführen ist.

Dollar wenig verändert

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollarindex wenig verändert. Der Greenback könnte fallen, wenn sich die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Handelszölle als weniger hart erweisen, als er im Wahlkampf angedroht hat, schreiben die Analysten von Unicredit Research. Dies könnte Spekulanten dazu veranlassen, Long-Positionen im Dollar aufzulösen, die auf einen Anstieg der Währung gewettet haben, so die Analysten.

Die Ölpreise geben leicht nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,3 Prozent. Am Vortag hatte ein von US-Präsident Trump vorgestellter Plan zur Steigerung der US-amerikanischen Öl- und Gasproduktion für zum Teil deutliche Abgaben gesorgt, da sich hierdurch das globale Öl-Angebot erhöhen dürfte.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den jüngsten Abgaben moderat. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 0,5 Basispunkt auf 4,58 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.116,89 +0,2% 91,08 +3,7% S&P-500 6.077,50 +0,5% 28,26 +3,3% Nasdaq-Comp. 19.938,72 +0,9% 181,94 +3,3% Nasdaq-100 21.788,13 +1,0% 221,62 +3,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +0,3 4,27 3,7 5 Jahre 4,41 +1,1 4,39 2,6 7 Jahre 4,49 -0,1 4,50 1,4 10 Jahre 4,58 +0,5 4,58 1,2 30 Jahre 4,80 -0,7 4,81 2,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0420 -0,1% 1,0413 1,0402 +0,6% EUR/JPY 162,66 +0,4% 162,29 161,60 -0,1% EUR/CHF 0,9451 +0,1% 0,9440 0,9441 +0,7% EUR/GBP 0,8449 +0,1% 0,8454 0,8457 +2,1% USD/JPY 156,13 +0,4% 155,85 155,38 -0,8% GBP/USD 1,2332 -0,1% 1,2318 1,2298 -1,5% USD/CNH (Offshore) 7,2799 +0,2% 7,2869 7,2715 -0,8% Bitcoin BTC/USD 104.291,20 -1,6% 105.490,55 103.940,40 +10,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,78 75,83 -0,1% -0,05 +6,4% Brent/ICE 79,07 79,29 -0,3% -0,22 +5,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,245 49,72 -1,0% -0,48 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.751,34 2.742,50 +0,3% +8,84 +4,8% Silber (Spot) 30,59 30,87 -0,9% -0,28 +5,9% Platin (Spot) 947,13 949,75 -0,3% -2,63 +4,4% Kupfer-Future 4,30 4,32 -0,4% -0,02 +7,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

January 22, 2025 09:48 ET (14:48 GMT)

