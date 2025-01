Der kanadische Bushersteller Nova Bus, der zur Volvo Group gehört, hat eine Bestellung über 80 Elektrobusse von der Regionalgemeinde York bekommen, die in der kanadischen Provinz Quebec liegt und direkt an die Großstadt Toronto angrenzt. Die Regional Municipality of York hat sich für das Modell LFSe+ entschieden, wobei dieses Kürzel für Low Floor Series Electric Plus steht. Es handelt sich also um ein Niederflurmodell, das elektrisch angetrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...